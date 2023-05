Un total de 22.318 persones han visitat el Museu de Can Saura durant el primer any de la seva obertura, concretament del 20 de maig de 2022 que va ser inaugurat fins al passat mes d’abril. «Són unes dades que valoram molt positivament, el que demostra que el museu ha causat molta expectació gràcies a la seva varietat i al fet de ser identitari del que és Ciutadella. És molt atractiu tant per a la gent de l’Illa com per als visitants», assegura el regidor de Cultura, Andreu Cardona Mir.

La màxima afluència de persones a les instal·lacions museístiques de Can Saura durant aquest primer any s’ha produït durant la temporada estival, és a dir els mesos de juny, juliol i agost, tot i que el responsable de l’àrea municipal de Cultura de Ciutadella també destaca la gran quantitat de visites que van tenir lloc el setembre, que en paraules de Cardona «va ser un mes molt fort». Andreu Cardona assenyala que, a més de l’interès pel contingut museístic, Can Saura també ha atret l’atenció per les nombroses activitats que s’han organitzat al llarg d’aquest primer any, «han estat unes activitats complementàries que han fet que la gent hagi passat pel museu. És la línia de feina del museu, intentar que sempre hi hagi oferta adreçada a totes les edats per donar a conèixer la instal·lació», assenyala. El Museu de Can Saura pretén difondre i donar a conèixer la història, els costums i el patrimoni de Ciutadella, com per exemple la sala dedicada a l’assalt turc de 1558, dues sales temàtiques sobre les festes de Sant Joan, i altres sobre el patrimoni natural, arqueològic i etnològic de l’Illa, a més del oficis antics, entre altres. Tast de Cultura Andreu Cardona destaca que des del museu s’ha impulsat l’activitat Tast de Cultura, que es va iniciar el 2020 i que en aquesta quarta edició, «tot i el resultat de les eleccions municipals, la meva opinió és que ha de tenir continuïtat per la gran acceptació que ha tingut aquests anys». El apunte Can Saura organitza activitats per a tots els públics per festejar el seu primer any de vida «In vino veritas» enceta demà, a les 18 hores, el programa d’activitats per celebrar el primer any de Can Saura, amb una xerrada i tast de vi romà amb gàrum a càrrec de Nurarq, amb un segon torn a les 20 hores. El dissabte dia 13, d’11 a 13 hores, el pati de Can Saura s’omplirà de jocs i històries de Ciutadella vella amb l’activitat «Un matí a la Ciutadella de Joan Benejam» per a fillets de 5 a 12 anys. El divendres dia 19, a les 19.15 i a les 20.30 hores, hi haurà una visita guiada a la Sala de la Cova des Càrritx, amb l’arqueòloga Elena Sintes. El dissabte dia 20, d’11 a 13 hores, es farà l’activitat «Abelles i mel: una experiència sensorial» i a les 18.30 hores l’apicultor Antoni Anglada parlarà sobre la producció de mel. El diumenge dia 21, a les 11 hores, hi haurà el taller «Feim un tub per a cabells com els des Càrritx» per a fillets de 8 a 12 anys.