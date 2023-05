L’església de Santa Maria, de Maó, s’omplirà aquest dissabte, a partir de les 21 hores, de música i color gràcies a l’espectacle «Cum vi doloris est», a càrrec d’Alqvimia Musicae, en el marc de la cloenda del Congrés Mèdic Sine Dolore.

Els protagonistes d’aquest espectacle, que compta amb la direcció musical d’Abraham Martínez, que també actuarà com a organista, són Maria Camps i Marina Plovins (sopranos), Toni Pons (trombó) i Gerard Olives (percussió), amb la lectura de textos explicatius a càrrec de Jordi Odrí i la creació visual de Beatriz Rivas.

Els dos espectacles a les esglésies de Santa Maria i Santa Eulàlia uneixen música i color.

El programa de l’experiència músico-visual, creada expressament per a l’ocasió, està format per «Improvisació»; «Lamento della ninfa», de Claudio Monteverdi; «Stabat mater» i «O quam tristis», de Marco Rosano; «Music for a while», de Henry Purcell; «Lacrimosa», de Zbigniew Preisner; «Ich ruf zu dir», de Johannes Sebastian Bach; «Et erit pos», de Guido Morini; «La Blanche traverseé», de Jocelyn Pook; i «The beatitudes», de Vladimir Martynov.

Abraham Martínez assenyala que l’experiència músico-visual està formada per tres parts i que cada una de les peces musicals té a veure successivament amb el dolor físic, el dolor emocional, el dolor filial, la música com a pal·liatiu per a qualsevol tipus de dolor, quan la comunitat plora la mort de la persona, la recerca de l’ànima per arribar al paradís o a la llum, el diàleg per trobar el camí, el traçat del camí i el consol final. «Hem creat una experiència única per a la clausura del congrés de Sine Dolore, donat que Alqvimia Musicae no fa un concert i el duu de gira per diferents llocs i sempre és el mateix, sinó que crea una experiència per a cada lloc per al que som convidats», subratlla.

Segon espectacle a Alaior

El diumenge dia 7, a les 21 hores, tindrà lloc a l’església de Santa Eulàlia, d’Alaior, una segona experiència músico-visual també amb la direcció musical d’Abraham Martínez i la creació de Beatriz Rivas. Es tracta d’«El naixement de la primavera», amb la participació d’Abraham Martínez, a l’orgue i les veus de Maria Camps i Marina Plovins.

Aquesta segona proposta musical i visual girarà entorn de «l’època de la primavera, d’explosió de vida, de llum, de natura, de contrastos també, una època d’alegria que a més convida a la nostàlgia, també hi haurà un component una mica més espiritual, religiós. Els donatius que aporti la gent de manera lliure es destinaran a la parròquia», afirma Camps.