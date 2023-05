Salvador Dalí será el gran protagonista el 20 de mayo en la galería de arte mahonesa The Flat. Y ello será gracias a una muestra que abrirá al público durante solo un día (tres horas, para ser más exactos, entre las 19 y 21 horas) y que se presenta bajo el título de «Shakespeare II Suite by Salvador Dalí». Una colección que está compuesta por 16 grabados a punta seca creados por el artista de Figueres.

La serie de quien está considerado como una de las figuras más relevantes del surrealismo está fechada, según explican desde la galería, en 1971. Una colección «en punta dura a color» en la que se representan algunas de las obras más famosas del dramaturgo inglés William Shakespeare.

La misma fuente relata que la serie ha permanecido intacta como colección privada durante los últimos cincuenta años en una finca patrimonial de las Illes Balears y se presentará a la venta por primera vez el sábado de la próxima semana en la galería con sede en el número 11 de la Plaça del Príncep.

La «Suite de Shakespeare» se produjo en los primeros años de la década de los 70, «considerado como el momento más brillante y de mayor calidad para las creaciones de arte gráfico de Dalí», continúan desde The Flat. Los grabados están impresos en papel BFK Rives y cada uno mide 44 x 20 centímetros sin marco.

Todas las piezas están firmadas a mano por el autor y numeradas con autentificación. «Dalí produjo numerosas obras gráficas de diversos temas durante este período; considerado como la cumbre de su genio creativo en el trabajo del grabado», añaden los galeristas.

Los títulos de los grabados corresponden a algunas de las obras más famosas de Shakespeare y representan características detalladas de cada obra que reflejan los aspectos humorísticos de su obra. La colección está a la venta en su totalidad y el precio no estará disponible hasta el día de la apertura. La muestra también celebrará su inauguración on line, también a las 19 horas, a través de la página web kooness.com

«Two Gentlemen of Verona», «Loves Labour Lost», «The Taming of the Shrew», «Cymbeline», «Timon of Athens», «Henry VIll» o «Merry Wives of Windsor» son algunos de los títulos de las obras que integran la serie.