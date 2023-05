Disset alumnes de piano participaran en el IV Concurs Fidah per a Joves Pianistes, d’àmbit balear, que tindrà lloc aquest diumenge, a la sala Pintor Torrent (església del Socors, a Ciutadella). «Enguany hi ha una participació prou important, són disset persones inscrites en les tres categories, que està molt bé, perquè estem parlant només de l’especialitat de piano», assegura Mar Vidal, directora del Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca, que col·labora en l’organització juntament amb Joventuts Musicals de Ciutadella.

Al concurs per a joves pianistes que organitza la Fundación Internacional para el Desarrollo de las Artes y Humanidades (Fidah), que presideix Pilar Alonso, s’han inscrit dotze estudiants de Menorca i altres cinc de Mallorca, que participaran en les tres categories establertes en les bases del concurs: de 7 a 11 anys, de 12 a 15 anys, i de 16 a 18 anys.

En aquest sentit, Mar Vidal assenyala que l’any passat com a novetat es va convocar la categoria infantil «per potenciar el piano entre els alumnes més petits i a perdre la por d’interpretar davant el públic, amb un diploma per al guanyador i un altre diploma de participació, en aquesta categoria no hi ha una compensació econòmica. En les altres dues categories, els guanyadors rebran 300 euros la categoria mitjana i 500 euros la dels més grans, respectivament».

El jurat del concurs està format per Biel Julià, Magí García i, a més, per Kiev Portella i Ester Coll, filla del pianista Ramon Coll, que el dissabte participaran en un concert homenatge al pianista recentment desaparegut. «Els dos pianistes han acceptat formar part del jurat amb molta il·lusió i estima, perquè Ramon Coll havia fet de jurat d’aquest concurs de piano. Per altra banda, Magí García és pianista del Conservatori de Palma i té molta relació amb Menorca, donat que ve a fer classes magistrals», afirma Vidal.

Públic i gratuït

Mar Vidal vol destacar que el concurs per a joves pianistes, que comença a les 10 hores, és un concurs obert al públic i gratuït, per la qual cosa anima a la gent que hi assisteixi. «Es convoquen els estudiants a les 9 hores perquè tenguin temps per provar el piano, i una hora més tard comença el concurs. Primer es farà la categoria infantil, i després les dues majors que tenen una fase eliminatòria i posteriorment la respectiva fase final», subratlla Vidal.