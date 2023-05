El Teatre Orfeó Maonès acull aquest dissabte, a les 20 hores, el concert coorganitzat amb Joventuts Musicals de Maó en record del pianista Ramon Coll, a càrrec de Kiev Portella, deixeble del músic maonès, i la filla, Esther Coll. Titulat «Una vida per a la música», forma part dels actes d’homenatge, iniciats amb una xerrada el febrer a l’Ateneu, a la figura, i des de la ciutat on va néixer, de qui ha estat un dels músics menorquins més rellevants. Ramon Coll va morir el passat mes de gener a la seva residència de Sant Pere de Vilamajor (Barcelona), a l’edat de 81 anys, després d’una prolífica carrera com a solista i interpret i també com a pedagog, amb la Medalla d’Or de l’Ajuntament de Maó i la Creu de Sant Jordi a Catalunya, entre altres distincions.

El concert tindrà un aire d’impressionisme musical, explica el també pianista de Maó i professor al Conservatori de Tarragona Kiev Portella, qui va aprendre al costat del mestre i gran amic que fou per ell Ramon Coll. De fet, Coll havia après a París al costat de Vlado Perlemuter, qui, a la vegada, havia fet feina amb Maurice Ravel, un dels compositors francesos més importants de tots els temps i vinculat freqüentment a l’impressionisme. Començarà el recital Kiev Portella amb les peces «Météores», de J. Mas Porcel. I seguirà Esther Coll amb «Nocturn», de F. Chopin. Kiev Portella recorda com els darrers mesos de la seva vida, Ramon Coll es va dedicar a tocar i a gravar aquests «nocturns», que ara tenen el relleu en la seva filla, professora al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca. A quatre mans, tocaran els dos intèrprets a l’Orfeó la peça detallista i impressionista de Ravel «Ma mère l’Oye», molt destacada en la carrera de Ramon Coll, i molt emotiva també per a Kiev Portella, perquè és la darrera que va poder tocar amb ell. Tota la segona part del concert, per altra banda, està dedicada al compositor C. Debussy, el màxim representant de l’impressionisme. L’obrirà Portella amb «L’Illa alegre»; triada no perquè sí, sinó perquè Ramon Coll, assenyala el seu deixeble, duia l’illa de Menorca al cor. Declara que aquesta peça, que va dedicar el compositor a una illa imaginària, és la més difícil de Debussy que existeix. Tant ell com el primer l’adoraven, afegeix, i l’havien treballat molt junts. Esther Coll posarà després les notes a un altre moment especialment emotiu, amb «Clar de Lluna», de la Suite Bergamasque. Durant la cerimònia que es va fer de comiat al músic maonès aquesta va ser la peça que sonava, en gravacions fetes per ell mateix. Tancarà el concert «Petite Suite», composició preciosa, també tocada aquí a quatre mans, i sempre amb la mateixa melodia d’admiració i forta estima de fons.