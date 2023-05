El Teatre Principal de Maó es vestirà de gala aquest diumenge, a les 20 hores, amb la interpretació de la «Missa de Rèquiem», de Giuseppe Verdi, en una producció del Cor Illa de Menorca, amb la participació de l’Orquestra Simfònica i la direcció a càrrec d’Antoni Pons Morlà.

La soprano Mariola Cantarero, la mezzosoprano Maria Luisa Corbacho, el tenor Antoni Lliteres i el baix Jeroboám Tejera posaran les veus a aquesta obra simfònica-coral que és una composició sacra per a cor, quatre veus solistes i orquestra. Es tracta d’una peça de gran bellesa i d’una difícil i exigent execució, segons subratlla l’organització del concert.

La «Missa de Rèquiem» (1874), de Verdi, s’estructura en set moviments de diferent durada: «Rèquiem i Kyrie» (quartet solistes i cor); «Dies Irae» format per «Dies irae» (cor), «Tuba mirum» (baix i cor), «Mors stupebit» (baix i cor), «Liber scriptus» (mezzosoprano i cor), «Quid sum miser» (soprano, mezzosoprano i tenor), «Rex tremendae» (quartet solistes i cor), «Recordare» (soprano i mezzosoprano), «Ingemisco» (tenor), «Confutatis» (baix i cor) i «lacrymosa» (quartet solistes i cor); «Offertorio» (quartet solistes); «Sanctus» (cor); «Agnus dei» (soprano, mezzosoprano i cor); «Lux aeterna» (mezzosoprano, tenor i baix); i «Libera me» (soprano i cor).

El «Rèquiem» és l’obra d’un home més bé agnòstic, però a la vegada molt respectuós amb la fe manifestada per Manzoni, a qui va dedicada l'obra, apunten els organitzadors.

Intèrprets

Les brillants interpretacions de la soprano Mariola Cantarero com a prima donna de famoses obres com «La Traviata», «Rigoletto» o «La Boheme», entre moltes altres, li han representat importants triomfs i ha rebut nombrosos premis de prestigiosos concursos internacionals de cant.

La mezzosoprano María Luisa Corbacho ha treballat amb mestre de primer nivell nacional i internacional, havent estat convidada pel Teatro Real de Madrid, la Maestranza de Sevilla, Staatsheater Cottbus, Auditorio Nacional de Madrid, Gran Teatre del Liceu de Barcelona i Teatro de la Zarzuela, entre altres.

El 2019, el tenor Antoni Lliteres es converteix en el primer mallorquí en debutar al Teatro de la Zarzuela amb el rol de protagonista en l’obra «El sueño de una noche de verano» i el gener de 2022 debuta al Gran Teatre del Liceu amb «Pikovaia Dama».

El baix Jeroboám Tejera ha actuat com a solista en diferents teatres i auditoris de Canàries, en el Gran Teatre del Liceu i l’Auditori de Barcelona, La Maestranza de Sevilla i també a Itàlia.