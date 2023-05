Poques vegades la inauguració d’una exposició ha aixecat tanta expectació en el panorama artístic de la Menorca contemporània com la que va protagonitzar un grup de pintors i ceramistes el 8 de març de 1963, enguany fa seixanta anys.

Aquest dia, el noruec Arnulf Björndal, els neerlandesos Ton Orth i Rijk Van Ravens, i el català Jaume Ribalaiga, és a dir el Grup Menorca, van mostrar al públic menorquí la seva obra artística impregnada de modernitat al Museu Provincial de Belles Arts de Maó -l’actual Casa de Cultura- en una iniciativa que va comptar amb el suport entusiasta de la seva directora Maria Lluïsa Serra Belabre.

Jaume Ribalaiga, Maria Lluisa Serra, Ton Orth, Rijk Van Ravens i Arnulf Björndal a l’entrada del Museu de Belles Arts de Maó.

El Grup Menorca va néixer a l’Illa gràcies a la iniciativa de quatre artistes forans i amb una vocació d’expandir-se més enllà dels límits insulars. La llavor del referit moviment va ser la necessitat de «gaudir d’un ambient amb amics joves, amb una visió avançada i liberalizada de l’art contemporani» (Arnulf Björndal) i «rompre les barreres d’un academicisme excessiu» (Jaume Ribalaiga), segons van declarar els dos artistes el dia abans al diari Menorca. El nou moviment artístic també va comptar amb el suport de les autoritats polítiques del moment, el delegat del Govern, Carlos de Salort, i el batle de Maó, Gabriel Seguí, entre altres.

L’exposició de pintura i ceràmica, amb obres dels pintors Björndal, Orth i Van Ravens, i del ceramista Ribalaiga, va comptar amb obres del pintor convidat José María de Sucre, completant una mostra innovadora va encetar tota classe de comentaris entre els assistents. A l’exposició es van poder veure 12 olis, aquarel·les i dibuixos de Björndal; 15 temperes d’Orth; tres olis i nou gouches de Van Ravens; i un nombre indeterminat de ceràmiques de Ribalaiga.

El grup creix

El manifest fundacional del Grup Menorca, que precisava la seva inspiració en el Grup Cobra (1948-1950), l’informalisme i l’expressionisme abstracte, deixava ben clar la variabilitat dels seus integrants, per la qual cosa un any després, el 1964, s’hi van incorporar el maonès Federico Hilario, l’asturià Jesús Villa Pastur, Bent Irve i Jos Jansen. A més, el grup amb Björdnal al seu capdavant va obrir el mes de juny la galeria d’art contemporani Sa Taula, a Fornells, amb obres de pintors com Cuixart, Sucre, Grau Garriga, Hurtuna, Llovera, Subirachs, Tharrats, Surós, Vilacasas, William Waldren, Norman Yanikum, Georges Sheridan, Eugene Molinaro i David Brooke. Un mes abans, el grup havia obert una galeria satèl·lit a la ciutat noruega de Tromso, anomenada Promenadegalleri.

Tot i el gran dinamisme inicial, la vida del Grup Menorca va ser de curta durada, donat que va desaparèixer el 1966.