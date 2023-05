Litus Arguimbau, director de la banda des Mercadal, i Elsa Perches, directora de Moments a Cor, dirigeixen a 200 persones, instrumentistes i cantants, en un viatge musical fins a la sabana tropical, per gaudir de les cançons mítiques de la banda sonora d’«El rei lleó».

L’espectacle es farà els dies 5 i 6 de juliol al Recinte Firal des Mercadal i duu el nom d’«Hakuna Matata», expressió que és tot un clàssic dins aquesta història duita a la pantalla gran per Disney i èxit de tots els temps, també pel que fa a la seva música. Una gran producció, amb un aforament al recinte per a 2.500 persones, que la Banda des Mercadal està preparant intensament ja des de fa uns mesos, i que implica, per tenir-ho tot a punt, fer diferents assajos a la Sala Multifuncional, conjuntament amb els membres de la formació Moments a Cor.

«El rei lleó», estrenada l’any 1994, va ser tot un fenomen en aquell moment, i ho continua sent encara en versió musical a escenaris com el de Madrid. Dirigida per Rob Minkoff i Roger Allers, la seva música, composta per Hans Zimmer, i amb els temes interpretats per Elton John, va guanyar dos ‘Oscar’, a la millor banda sonora original i millor cançó, per «Can you feel the love tonight».

«Sent un nou amor», «Seré el rei lleó» i, evidentment, «Hakuna Matata» són en el repertori del musical que arriba ara a Menorca. Fins a 19 temes interpretats en castellà, destinats a un públic familiar, però també per a totes les edats, i amb els quals ens conviden a emocionar-nos de nou. Perquè no podem perdre de vista que aquesta banda sonora està ben viva en la memòria col·lectiva de diferents generacions.

Preparatius de l’espectacle, que compta amb diferents personatges i solistes. Màscares i vestuari, creats per Isabel Triay i Marina Lozano.

Com a personatges o solistes intervenen el fillet Sergio Vargas en el paper de Simba; Joel Barber, fent de Mufasa; Toni Pons, com Scar, i Jordi Pons en el rol de Simba adult. També hi ha Ainhoa Molina i Alícia Coll, en els papers de Nala filleta i Nala adulta, respectivament. I altres papers són els que interpreten Muriel Gómez, Cati Pascual, Roser Riudavets, Carol Díaz, Josep Pons, Sílvia Peinado, Pedro Goñalons, Luz Lacuadra i Anna Vinent.

El vestuari de l’espectacle, realitzat a partir de materials reciclats i productes vegetals com llenties, mongetes o ciurons, està ideat i creat per Isabel Triay. Les màscares que identificaran cada personatge, per altra banda, han estat fetes per Marina Lozano. En la part escènica, hi haurà un muntatge audiovisual, a partir de diferents imatges de versions de la pel·lícula, en combinació amb tot un joc de llums.

La trajectòria de Litus Arguimbau, director de la banda des Mercadal des de 2007, passa per grans espectacles; des de «Chicago» o «Los Miserables», a «Tarzán». El d’«Hakuna Matata», aturat per culpa dels anys de pandèmia, estava a l’agenda de la Banda des Mercadal des de 2019, i el reprenen ara aquests músics amb una enorme il·lusió.

Arguimbau explica, a més, que és un gust poder-lo interpretar i dur a escena amb la gran formació coral que és Moments a Cor, amb cantants més que preparats i acostumats a la música ètnica, que, en part, identifica aquesta banda sonora, d’aires africans; per l’experiència que tenen en el gènere del gòspel, a més de música moderna.

Les entrades per a l’espectacle tindran un preu de 5 euros i es posaran a la venda a diferents establiments de l’Illa: la Llibreria Monte Toro (Es Mercadal), Sa Llibreria (Ferreries), Foto Estudi Hernando (Ciutadella), Xauxa (Alaior), Sa Catòlica (Maó) i Llibreria Sant Lluís (Sant Lluís).