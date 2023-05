El primer cap de setmana de juny –divendres 2 i diumenge 4– el Teatre Principal de Maó acollirà les dues funcions de l’òpera «I puritani» de Vincenzo Bellini (1801-1835). Divendres l’òpera també tindrà presència al carrer, amb la retransmissió en directe a una pantalla situada al carrer de ses Moreres, constituint un dels esdeveniments musicals més esperats i destacats de l’any.

Per a aquesta ocasió la Fundació Menorquina de l’Òpera ha seleccionat un dels títols més representatius de la carrera del compositor italià. La primera de les activitats organitzades entorn a aquesta òpera i que va obrir la 52a temporada va tenir lloc el passat dia 19 de maig amb la conferència de Ramon Gener, qui va descobrir al públic els aspectes essencials que caracteritzen l’òpera de Bellini.

Les representacions comptaran, com sempre, amb la presència destacada del Cor dels Amics de s’Òpera de Maó, dirigit per Cristina Álvarez i l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears. En aquesta ocasió la direcció musical anirà de la mà d’Oliver Díaz, qui ja ostenta una sòlida carrera que l’ha portat a dirigir la majoria de les orquestres espanyoles de primera línia com l’Orquestra de RTVE, l’orquestra del Gran Teatre del Liceu, de la Comunitat Valenciana o la Simfònica de Madrid, a banda d’haver dirigit també a teatres tan destacats com el Palau de les Arts de València, el Real de Madrid, la Scala de Milà o el Teatre romà d’Orange.

Celso Albelo en un concert al Teatre Principal.

L’elenc està encapçalat pel tenor Celso Albelo en el paper d’Arturo, sens dubte un dels rols més exigents per a aquesta corda. Albelo, que és un habitual de l’escenari maonès, ens ha regalat algunes de les actuacions més recordades dels últims anys com la del concert de juny de 2021 o l’Edgardo de la Lucia de Lammermoor l’any 2017.

La soprano Ruth Iniesta es presenta com a Elvira, paper que va interpretar per primera vegada a Palermo en 2020. En l’actualitat treballa als principals teatres d’òpera i festivals, com el Real de Madrid, Liceu, el Festival Rossini a Pesaro, teatre Comunale de Bolonya o el Konzerthaus de Berlín. Aquest any, després de recalar a Maó per uns dies, continuarà a l’Arena de Verona, el Teatro Real i el Festival de Macerata, entre altres.

La soprano Ruth Iniesta amb Simón Orfila al Teatre des Born.

El jove baríton alemany Stefan Astakhov representarà l’amant rebutjat i rival d’Arturo, en el paper del purità Riccardo. Tot i la seva joventut, Astakhov ja ha tingut l’oportunitat de realitzar papers prou destacats a escenaris com el del Concertgebouw d’Amsterdam o el Festival de Salzburg i continuarà la temporada actuant amb Cavalleria Rusticana, Pagliacci i Don Pasquale a la Staatsoper de Viena.

Simon Orfila serà l’oncle, sir Giorgio, paper que ja va representar en les funcions de 2008 de la mateixa òpera, així com també al Liceu de Barcelona en 2007 al costat d’Edita Gruberova. La seva agenda de 2023 inclou títols com Macbeth al Liceu, Nabucco a la Staatsoper de Mainz o La Gioconda a Las Palmas.

L’elenc es completa amb el baix Luis López com a Gualtiero, el tenor Francisco Corujo que encarnarà Bruno i la mezzo Lídia Vinyes-Curtis com la reina Enrichetta de França.

La direcció d’escena recau en les mans de Giorgia Guerra, qui va rebre la seva formació dels millors especialistes del sector. En el seu curriculum compta amb la direcció escènica de títols com Don Pasquale, Tosca, Werther, Suor Angelica, L’italiana in Algeri i Ernani. Guerra ja és força coneguda a l’Illa per treballs anteriors com l’Ernani de 2019 que va anar precedit d’una Lucia di Lammermoor en 2017, com a ajudant de direcció. En aquesta ocasió presenta una producció pròpia que compta amb decorats procedents del teatre de Piacenza.

«I puritani» fou la darrera òpera d’un compositor que va morir molt jove, tot just amb trenta-quatre anys, però que va tenir temps de deixar una empremta tan gran que gairebé dos segles després de la seva estrena encara és part imprescindible de la programació operística actual. Es va estrenar el 1835 i va tardar uns anys a arribar a Menorca, on es va estrenar en 1846, però des de llavors ocupa un lloc eminent. En el mig segle de vida dels Amics de s’Òpera de Maó s’ha programat en dues ocasions, en 1978 i en 2008.