La nova directora-gerent del Teatre Principal de Maó, Nieves Portas, va destacar aquest dimecres que el pla de gestió inclou, entre altres objectius, convertir el ‘Principal’ en un espai viu, inspirador, proper i amable en què maonesos i menorquins es sentin representats i els forans es sentin benvinguts; oferir una programació cultural diversa i plural, però a la vegada avantguardista i diferenciadora, on es percebi l’excel·lència artística, a més de donar suport al creixement del sector local productiu.

Portas també va apostar per desestacionalitzar l’Illa amb oferta cultural constant durant tot l’any vinculada a la creació de nou públic i a la dimensió de la marca Fundació Teatre Principal de Maó, a més de l’elevació de les marques Maó i Menorca com a destinació cultural especialment al mapa estatal de les arts escèniques; bastir ponts i xarxes de col·laboració entre entitats culturals i socials, autonòmiques i estatals, especialment a l’àrea de la programació i la producció artística.

Portas, que va prendre possessió del seu càrrec el dimecres de la setmana passada, també va assenyalar que entre els objectius per al 2023-2026 figura donar continuitat a projectes ja iniciats, impulsar la creació de nous cicles i jornades de creació de nou públic, i la celebració del 25è aniversari de la creació de la Fundació Teatre Principal de Maó i la rehabilitació del teatre el 2026.

La nova gerent va afirmar que el seu nomenament suposava un orgull i una gran satisfacció personal i que simbolitzava el resultat de tants anys de feina, estudi i dedicació dins del sector artístic i cultural. «Ser nomenada directora-gerent de la Fundació Teatre Principal de Maó és un somni per a qualsevol gestora cultural, ja que entre altres aspectes aquesta entitat representa el teatre d’òpera més antic d’Espanya amb quasi dos-cents anys d’història, una joia històrica, patrimonial i cultural», va afirmar.

La nova directora-gerent del ‘Principal’ va destacar que el seu aterratge al coliseu maonès arribava «en un moment de màxima esplendor», amb la 52a temporada d’òpera i l’estrena d’«I Puritani», organitzada per Amics de s’Òpera i la Fundació Menorquina d’Òpera, «que són entitats llegendàries, admirables i fonamentals dins la vida cultural de Menorca i el panorama operístic estatal», va assegurar.

Emprenedora

Portas es va definir com una dona «emprenedora, valenta, inquieta i amb ganes d’assumir nous reptes», i va destacar que la seva vida sempre havia estat vinculada al teatre, d’ençà que era petita quan actuava amb agrupacions locals fins a l’adolescència i adultesa actuant en prestigiosos teatres de tot el món, amb companyies i projectes sota les ordres de destacats coreògrafs, directors d’escena i directors d’orquestra. «Mentrestant, la meva curiositat per la gestió cultural creixia i creixia, endinsant-me cada vegada més en la branca de la direcció, promoció i gestió de projectes tant propis com d’iniciativa pública o privada», va assegurar.

També va manifestar sentir-se privilegiada d’assumir el càrrec davant l’escassesa de perfils artístics gestors, a més de subratllar la importància de gestionar i dirigir un equipament cultural com el ‘Principal’ des del profund coneixement del sector. «Estic molt feliç perquè aquesta gerència arriba en un moment dolç de la meva vida, en un moment de maduresa artística, gestora i docent. Als meus quasi quaranta anys la dansa deixa de ser part de la vida quotidiana i faig una passa cap a la gestió de les arts escèniques i la música que és la meva gran passió», va subratllar.