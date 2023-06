El projecte cinematogràfic «Favàritx», una sèrie creada per Empatic Comunicació és un dels trenta projectes que han estat seleccionats per Conecta Fiction & Entertaiment 2023, un dels millors fòrums de coproducció d’Espanya que tindrà lloc del 26 al 29 de juny a Toledo.

La setena edició d’aquest esdeveniment ha rebut un total de 311 projectes cinematogràfics de diferents països d’arreu del món, com Mèxic, Irlanda, Xile, Bèlgica, Brasil, Perú, Argentina, Finlàndia, Alemanya, Líban i Espanya. Però només trenta projectes, entre ells «Favàritx», tindran el privilegi de ser presentats davant de canals de televisió, plataformes de streaming, productors i altres representants de la indústria audiovisual, amb la possibilitat d’optar a diversos premis oferts per diferents empreses i institucions espanyoles i internacionals. «El fet d’haver estat seleccionat per poder explicar i defensar el nostre projecte per noltros és molt important. Ha estat una sorpresa que ens hagin seleccionat, l’ocasió és fantàstica i més en un esdeveniment d’aquest tipus. De fet, noltros hem tingut contactes amb algunes plataformes, totes duien que els agrada perquè és un thriller, que sol funcionar molt bé, i la trama passa a Menorca, que és una localització que els crida molt l’atenció», assenyala Dani Bagur, codirector d’Empatic.

«Favàritx» és un projecte que va arrancar fa deu anys, que encara que no té tancat el pla de finançament, però la previsió és iniciar el rodatge de la sèrie a finals de setembre, concretament el dia 26, que es perllongarà durant tres mesos per acabar un poc abans de Nadal i després hi haurà el muntatge. «Ara estem tancant càsting, actors i demés, lògicament procuram que hi hagi tants com puguem de menorquins, donat que hi ha personatges que són de l’Illa. Són cinc capítols, d’uns 50 minuts cada un», afirma Bagur.

«Favàritx» és una sèrie creada per Empatic i està coproduïda per IB3, la valenciana TV ON Producciones i compta amb el suport del Consell insular i de Menorca Film Comission.