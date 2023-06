«Anhel» va ser l'any passat el seu primer disc, 14 cançons d'autor amb el so mediterrani i d'estil pop-folk. David Martí Gomila (Maó, 1999), amb el nom artístic de Titu, presenta ara alguns avançaments del següent, com el single «S'Illa dels cinc fars».

Tot un homenatge a les seves arrels ferrerienques, per part de pare, encara que té ascendència menorquina per les dues bandes, d'aquest jove de 23 anys, graduat en educació social. Per circumstàncies familiars, ha viscut des de petit a Barcelona, però torna cada any a l'estiu i afirma que no es perd cap Sant Bartomeu.

De la festa canta honestament les «ganes d'anar a fer botar cavalls». La música animada d'aquest enamorat de la Menorca autèntica, a «S'Illa dels cinc fars», amb lletra que estima el rural, és un homenatge a la natura i a les nostres tradicions. I sense «farols», tal com ho diu: «Sempre que arriba Sant Bartomeu i sona la banda, gallina de pell...». Segurament, és una de les cançons destinades a sonar més aquest estiu a Ferreries en festes.

I n'hi ha un altre avançament: «Duc una pàtria al cor», cançó que també s'englobarà en el seu segon disc, que ja té nom, «D'aquí i d'allà», i que està previst que surti, enregistrat en un estudi de forma independent, dins l'any 2024. Un títol un poc com l'autor, que englobarà cançons amb el dialecte menorquí i del seu català... d'allà.

Li havia de tocar néixer a Catalunya, però per coses de la vida, perquè era a l'estiu, moment que la família viatja a la terra d’origen, va néixer a Menorca. El sentiment per l'Illa i per la música li van inculcar des de ben petit, en l'àmbit familiar de la guitarra i la flauta dolça. Va ser després, amb 18 anys, quan va anar al conservatori. Primer aprenent violí, i més tard, guitarra. Amb aquest instrument, de forma autodidàctica, és com es va posar a fer cançons d'autor, fidel al vincle de tradició popular de la família amb la música. El seu pare, per cert, és sonador d'acordió.

No vol definir, encasellant, la seva música, però sí que parla d'influències, com Cesk Freixas, per part catalana; Pèl de Gall, de Menorca, o els mallorquins Antònia Font.

Quan està en concert, actua tot sol o en banda. Dels músics amb qui va acompanyat n’hi ha dos d’assidus, Jordi Macià, baixista, i el seu germà, Moi Martí, a la bateria. Ell és el petit de set germans, i el que explica que el nom de David, en l'entorn familiar, es convertís en Titu.

Aquest dissabte tocarà a Andorra, dins el marc del primer Concurs la Fada Ignorant, on va quedar guanyador. I divendres dia 1 de setembre, ja està confirmat, serà en concert a Ferreries per presentar al públic menorquí els seus temes.