«Finis Land» es el primer libro de ficción que publica Pablo Jiménez, aunque no el primero que sale con su firma en el mercado editorial. De hecho, ha publicado varios libros relacionados con su especialidad profesional como licenciado en Geografía, concretamente con medio ambiente y educación ambiental, además de otros de carácter político.

Jiménez ingresó en el Partido Comunista de España en 1976, cuando todavía era un partido clandestino, «llevo toda la vida metido en política, pero luego he sido más que una figura típica política, he sido más bien un activista, he trabajado en muchos campos, en movimientos sociales y activismo en general. De hecho, me pidieron que me presentara por mi activismo social, y eso que yo no tenía ni intención de presentarme, vinieron a buscarme», asegura.