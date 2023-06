Un dels concerts destacats del 5è Festival de Música de Maó estarà protagonitzat pel guitarrista David Russell, que tindrà lloc el 19 de juliol -i no el 26 com per error es va informar al diari del passat dia 11 de juny-. El primer concert serà de Xavier Larsson & Vadim Baev (dia 17 de juny, plaça Conquesta), seguit de l’OCIM (dia 8 de juliol, Teatre Principal), Xisco Aguiló & Isabel Fèlix (dia 12 de juliol, claustre Museu de Menorca), David Russell (dia 19 de juliol, Teatre Principal), Pura Corda (dia 26 de juliol, claustre Museu de Menorca); Barcelona Clarinet Players (dia 2 d’agost, la Mola), i Marco Mezquida i Salvador Sobral (dia 16 d’agost, Teatre Principal). Tots seran a les 21 hores.