Lucía Vallejo inaugura este sábado su nueva instalación 'Our thoughts, our cages' en el Lazareto de Maó, que estará abierta hasta el 30 de septiembre y se podrá ver durante las visitas guiadas.



Está comisariada por Maria del Corral, una de las personas más influyentes en el mundo del arte en España, en colaboración con su hija, Lorena Martínez del Corral.



Esta instalación se enmarca dentro del que se conoce como 'site specific', un término que hace referencia a un tipo de trabajo artístico específicamente diseñado para una localización en particular y que implica una interpretación con el espacio. Una de sus grandes inspiraciones es la artista y escultora francesa Louise Bourgeois, una creadora que trabajó mucho con la idea de la jaula y el miedo, un referente conceptual que Vallejo afronta a través de materiales como por ejemplo la tela.



Las obras de Lucía Vallejo presentes en esta exposición se articulan con la mezcla de muchos procesos y disciplinas entre las que destacan el vidrio, el lino, los pigmentos, la escultura, la pintura y el soplado de vidrio de manera artesanal. La artista crea un lenguaje propio a través del cual transgrede los límites de la pintura y la escultura, tanto formales como de espacio. Elabora un tejido complicado de conexiones entre los materiales y los conceptos establecidos. En este montaje son importantes las relaciones de espacio y contextuales.



"Organizadas con un lenguaje evidente y a la vez sutil, y con una predominante dimensión personal, estas obras originan signos que se ordenan bajo nuevas relaciones visuales, introduciendo al espectador en un contexto paralelo cargado de tensiones, equilibrios e incógnitas en las que queda atrapado", han señalado las comisarias María Corral y Lorena Martínez Corral.