El llenguatge visual amb referències locals, estètica contemporània i codis de comprensió universal de l’exposició «El gust de Menorca», organitzada pel Museu de Menorca amb el disseny de Roseta Mus Pons, ha estat clau per a la consecució d’un dels premis ADG Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual que atorga l’Associació de Directors d’Art i Dissenyadors Gràfics.

Les característiques del disseny de l’exposició sobre la gastronomia menorquina, amb el segell de la menorquina Roseta Mus Pons, de l’estudi de disseny gràfic Roseta i Oihana, han estat mereixedores del premi ADG Laus de Bronze en la categoria de gràfica aplicada a l’espai.

La menorquina Roseta Mus Pons, a l’esquerra, amb la seva sòcia Oihana Herrera

A més del llenguatge visual experiencial abans assenyalat, l’exposició es caracteritza per l’ús de materials nobles com la lona de cotó impresa, la fusta de pi i el paper, que constata el compromís del Museu de Menorca per emprar suports sostenibles i reutilitzables. De fet, les caixes i prestatges d’«El gust de Menorca» van ser utilitzades en l’exposició «Magatzem d’històries», una radiografia de la societat menorquina en el període comprès entre 1820 i 1845. Les peces materials de la mostra, amb els textos explicatius corresponents, es completen amb un petit videomapping que sorprèn el visitant pel seu joc visual.

Graduada en Disseny

Nascuda a Maó el 1970, Roseta Mus Pons es va establir amb 18 anys a Barcelona per estudiar disseny gràfic a l’escola Eina Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, adscrit a la UAB, on es va graduar. La seva experiència professional va transcórrer a Clase BCN, Base Design i Polar, fins que el 2010 va fundar l’estudi de disseny gràfic amb Oihana Herrera. Des de 2001 combina el treball de dissenyadora amb el de professora de disseny gràfic a l’escola Elisava Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona.

Els premis ADG Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual s’atorguen des de fa prop de seixanta anys, concretament del 1964, amb l’objectiu de reconèixer l’excel·lència en la comunicació gràfica. Són els premis de disseny gràfic de referència i de major prestigi d’Espanya i, per tant, la consagració dels dissenyadors i el reconeixement a les empreses i institucions que inverteixen en disseny.