Més que Música dona cita per primera vegada a Menorca a la música local, en un festival que està destinat als artistes més joves de l’Illa. L’associació organitzadora, Més que Música, entitat sense ànim de lucre, presenta aquest primer festival propi aquí amb tres propostes d’artistes més que coneguts.

Artistes

Dissabte dia 1 de juliol, a la sala multifuncional de Ciutadella, obriran el vespre Dos Sipiots. Els seguiran la formació Suc i Sopes, que presentaran per primera vegada el seu segon disc, «Ja que hi som». I finalment, hi haurà el grup de versions Fandango All-Stars. Aquest darrer grup tancarà la festa amb el seu directe festiu i animant amb un repertori molt variat i actualitzat de temes.

Les entrades d’aquest festival estan a la venda online, a través de la plataforma Tiket IB. També es poden trobar al web de l’entitat Més que Música Menorca i als anuncis de les xarxes socials.

Més que Música ha organitzat durant dos anys seguits els festivals de Treu La Llengua i com a entitat compta també amb l’aval d’haver ajuntat més de mil persones a sa Vinyeta en una trobada musical l’estiu passat.