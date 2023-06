La 13a edició de les Nits de Música al Carrer constarà de seixanta actuacions que tindran lloc tots els dimarts, de 21 a 23 hores, des del pròxim dimarts dia 27 de juny fins al 29 d’agost. Aquesta iniciativa està organitzada per l’Ajuntament de Maó i Maó Sempre Viu, amb la producció i gestió de Tararó SL, i compta amb la participació de nou bars i restaurants i el patrocini d’altres establiments de la ciutat.

Les actuacions de Nits de Música al Carrer es celebraran a ses Moreres i les places Bastió, Colón, Reial, Espanya i Príncep, amb unes propostes musicals que va des de solistes, duos, trios i altres formats majors, i amb estils com el pop, blues, soul, música menorquina, i jazz, entre altres.

El primer dimarts d’aquesta programació, dia 27, comptarà amb les següents actuacions: a les 21 hores, Olivia Cid Duet a ses Moreres, Andreu Bagur a la plaça Bastió, Marc Bosch a la plaça Colón, The Dreamers a la plaça Reial, mentre que a les 21.30 hores actuaran Feedback a la plaça Espanya i Míriam Félix a la plaça del Príncep.

La resta d’actuacions fins a completar els 10 dimarts fins al pròxim 29 d’agost s’anirà anuncianat oportunament.

El batle de Maó, Hèctor Pons, va assegurar aquesy divendres que les Nits de Música al Carrer són un bon exemple de la feina que es pot fer entre l’administració i el sector privat, en aquest cas principalment bars i restaurants, «per afavorir la dinamització i a la vida cultural de la nostra ciutat durant els mesos de major afluència de visitants i de transformació dels carrers en espais de trobada i de convivència, convertint Maó en un referent dels dimarts vespre a tota l’Illa».

El gerent de Tararó, Tato Rabassa, va destacar la participació d’artistes veterans juntament amb altres que actuen per primera vegada, «amb l’al·licient de moltes novetats per descobrir en aquesta nova edició» També va agrair la implicació de l’Ajuntament, dels establiments que col·laboren amb l’organització de les actuacions musicals i els patrocinadors que any rere any donen suport a la programació.

Carlos Mantolán, del Mercat Femenies, va expressar la satisfacció del col·lectiu de comerços per l’organitació d’una nova edició de les Nits de Música, «per noltros el dimarts significa un dia de festa, d’alegria, en què la gent gaudeix d’un bon ambient i esperem que funcioni durant molts anys».

Per la seva part, la cantant Olivia Cid va anunciar l’inici del seu projecte en solitari, amb l’acompanyament de Laura Pons al teclat, «estic molt feliç de formar part d’un projecte que cada any té tant d’èxit».