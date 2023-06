El pintor Pol Marbán inaugura el pròxim dissabte dia 1 de juliol a les 20 hores a Atica Art Gallery, al port de Maó, una exposició de deu quadres de format mitjà que consisteix en una doble sèrie, «Distopia» i «Journey», de cinc quadres cada una. L’exposició, que estarà oberta fins al pròxim dia 30 de setembre, ha estat dissenyada i comissariada per Dani López i Anita Burdon.

A «Distopia» l’artista explora el que seria el món després de l’extinció de la humanitat, en què els quadres predominen els tons grisos, negres, blancs i algunes notes verdes, en veure’s com la natura va recuperant el seu espai. «’Distopia’ és molt més lineal, són com petits paisatges urbans d’una hipotètica futura realitat, on jo no jutj si aquest nou món és millor o pitjor», afirma Marbán.

Un quadre acolorit de la sèrie «Journey | P.M.

Per la seva part, «Journey» representa un viatge amb les cinc obres, no tant un viatge físic sinó més bé un viatge mental. Una sèrie inspirada en un viatge de Marbán fa quatre anys pel desert amb una ONG de bombers. «La sèrie comença amb una imatge que podria arribar a ser versemblant, un avió estavellat al desert, i passa a un astronauta en una mena de mar d’Aral, una figura solitària, com un argonauta» assegura.

Els quadres tenen unes mides que oscil·len entre els 60x90 cm el més petit i 300x100 cm el major. Per a una major accessibilitat s’ha fet una sèrie de prints numerats dels quadres més destacats de l’exposició per aquelles persones interessades en la seva adquisició, amb un preu de venda a l’abast de tothom, segons l’artista. «Faig dues sèries molt acotades de cinc quadres cada una perquè vaig un poc cap a l’excel·lència, vull que totes les obres tenguin molt bona presència, molt bons acabats», assegura l’artista.

Microrelat

De cada una de les deu obres, el periodista i guionista català Albert Vinyoli ha elaborat un microrelat que s’han editat en format de petit llibre i que les persones interessades podran adquirir a l’exposició

La nau central de la galeria acollirà els deu quadres de l’exposició, mentre que a la nau posterior hi haurà l’estudi del pintor, per la qual cosa la gent podrà veure en directe com treballa.