Corría el año 1987, cuando la planificación del lanzamiento de los singles implicaba una táctica muy diferente a la de ahora. U2 publicó entonces el disco «The Joshua Tree» y encadenó tres sencillos que catapultaron a la banda irlandesa hasta un lugar que, pese al éxito de sus anteriores álbumes, no conocía. Estamos hablando de «With or Without you», «I Still Haven't Found What I'm Looking For» y «Where The Streets Have No Name». Tres canciones cuyo efecto derivó en el fan que se convirtió Miki Fargas del cuarteto liderado por Bono, a quien hoy emula al frente de Please, banda de homenaje con la que el próximo 8 de julio aterrizará como cabeza de cartel del Festribut, que se celebrará en Es Castell.

El impacto de ese disco, convertido ya en un clásico y que acaba de conmemorar su 35 aniversario, propició que Fargas escarbara en la discografía del grupo, que había publicado su primer álbum, «Boy», en 1980. Pero aún estaba lejos el nacimiento de la banda homenaje, cuya semilla se plantó en 1997. Fargas volvía en autobús del Estadio Olímpico de Barcelona, en 1997, tras haber disfrutado de la gira que hicieron con el álbum «Pop». «Entonces las bandas de tributo no eran lo que son ahora», comenta el cantante, «había grupos que homenajeaban básicamente a The Beatles y The Rolling Stones. Yo ya había trabajado con bandas de versiones y con composiciones propias y le comenté a un amigo que estaría bien hacer una fiesta solo con canciones de U2». La cosa quedó ahí pero fue madurando poco a poco, y lo que se planteó como una simple fiesta encadenó un concierto detrás de otro a partir de 1999. Fue ahí cuando entró en juego el conocido periodista musical Jordi Tardà, quien les dio el empujón definitivo al fichar al grupo para los conciertos de la Feria Internacional del Disco de Barcelona. Desde entonces, no han parado de girar abanderando el título de Banda Tributo Oficial. Aunque interpretan alguna canción de los últimos discos (pocas), el repertorio abarca principalmente desde el álbum de debut hasta 2004, «cuando con la canción ‘Vertigo’ alcanzaron son último pico de popularidad», reconoce Fargas, quien destaca el papel que jugó la publicación de un álbum como «Achtung Baby», cuyas canciones él mismo pinchaba trabajando en la radio municipal de Gavá. «Aquel álbum marcó una época y una tendencia con un sonido que después trataron de imitar bandas como REM, The Cure o Depeche Mode», asegura. Explica Fargas que, al igual que sucede con Queen, Bruce Springsteen o The Rolling Stones, la música de U2 abarca también muchas generaciones. En el caso de Please, la caracterización de los músicos juega un papel clave. «Cuando empezamos caracterizarse era sucumbir a la imitación, estaba visto como un símbolo de debilidad, pero el movimiento tributo ha crecido de tal forma que se ha convertido en un elemento tan importante como la música», explica el músico que canta las canciones de Bono.

Cuando se le pregunta cómo definiría el legado de la banda irlandesa, reconoce que es una tarea complicada, pero tras pensarlo un momento asegura que «son las emociones los efectos especiales de la música de U2». El apunte Héroes Tribut Band y Me Colé (Mecano) completan el festival de grandes éxitos Please es el plato fuerte de esta primera edición del Festribut, pero más allá del espectáculo que recupera el popular repertorio de la banda irlandesa, la noche contará con una buena colección de grandes éxitos cantados en castellano. De ello se encargará una banda como Héroes Tribut Band, con el menorquín Joan Bagur metido en la piel de Enrique Bunbury. Un proyecto que viene girando desde 2014 y cuyo repertorio se centra en el set list de la gira de 2007, la última de Héroes del Silencio. El complementó llegará con Me Colé, una formación que tira de la inagotable cantera de grandes éxitos que atesora Mecano, una de las bandas claves en la historia de la música española.