El catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra, el menorquí Guillem López Casasnovas, oferirà la conferència d’apertura de la Universitat Catalana d’Estiu, que aquest any es dedica al turisme. El títol de la intervenció de Guillem López serà «Turisme i concepte de país». Pronunciarà aquesta conferència demà matí, en l’apertura de la Universitat a Manresa.

En el programa d’aquesta edició de la Universitat Catalana d’Estiu no es troben més ponents menorquins.

El tema del turisme es planteja des de l’òptica de la sostenibilitat, és a dir, «fer possible un desenvolupament econòmic local, al mateix temps que no es malmeten els recursos de la naturalesa». Es centra principalment en el turistes d’estades curtes, que cerca valors com la cultura, el paisatge, l’art i el patrimoni.

Per altra banda es tractarà també de les possibilitats del cinema en català, la conmemoració de l’estada de Sant Ignasi a Maresa i la situació política actual a Catalunya.

La Universitat Catalana d’Estiu celebra la cinquena edició a Manresa. La que es celebra a Prada de Conflent el mes d’agost sempre ha comptat amb presència menorquina.