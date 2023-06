L’artista plàstic Martín Vidal va presentar aquest dimarts a l’Ateneu de Maó una mostra dels quadres de les seves dues exposicions «Distorsión» i «Matérica», en una tertúlia moderada per qui n’és el comissari, Josep Bagur, vocal, també, de belles arts de l’entitat.

«Distorsión» reuneix un conjunt d’obres amb la temàtica del paisatge urbà maonès. Són carrers o elements de la ciutat captats per l’artista a partir de la mirada darrere les gotes de pluja quan llisquen en els vidres de les finestres. Aquesta mostra, coorganitzada per l’Ateneu i l’Ajuntament de Maó, es podrà gaudir des de dissabte al Moll de Llevant del port, en un escenari a l’aire lliure, que traurà aquest art al carrer cada fosquet i fins a final d’agost. Martín Vidal, nascut a Chiclana de Segura, Jaén, fa 69, i instal·lat en fa 40 a Menorca, considera que aquest emplaçament és clau per una temàtica que té a una de les ciutats mediterrànies per excel·lència. Hi surten els carrers de Hannover, ses Moreres o Isabel II; la plaça del Príncep o Constitució. 17 obres a partir d’aquesta visió distorsionada i totalment original de Maó, amb tècnica mixta, acrílic i oli, sobre fusta i bastidors.

A l’acte de dimarts de l’Ateneu, el públic també va gaudir d’un avançament de l’exposició «Matérica», una pintura amb relleu d’imatges de boscos i fons marins. Aquí, Martín Vidal fa servir la pols d’un tipus roca de Malàisia, amb un efecte lumínic i per una mirada a les fosques dels quadres. L’exposició s’havia de fer a l’Illa del Rei, però per temes tècnics, finalment, aquí no podrà ser, tot i el suport de la Fundació.

L’obra de «Distorsión» i «Matérica» estarà present també aquest dimecres a un altre acte de l’Ateneu de Maó, a les 19.30 hores, i per parlar de l’art com a eina de desenvolupament personal. Pensat igualment com a taula rodona, compta amb la participació de Cristina Fernández, directora tècnica de la Fundació per a Persones amb Discapacitat, en la moderació, i hi intervenen Luisa Cáceres, Laia Costa, Anna Capó i Sara Bagur; especialistes totes elles en el treball terapèutic mitjançant l’art. Ho faran envoltades d’aquesta presència artística de Martín Vidal, qui afirma que «l’art té el potencial de transmetre en qüestió de segons tot un món de sensacions, a més de permetre donar sortida a les curiositats i inquietuds».