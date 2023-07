El recinte firal des Mercadal acull aquest dimecres 5 i aquest dijous 6 a les 21.30 hores el concert que organitzen de forma conjunta la Banda des Mercadal i Moments a Cor: «Hakuna Matata», una adaptació del clàssic musical «El rei lleó».

En paraules del director de la Banda des Mercadal, Litus Arguimbau, es tracta d’un «híbrid entre concert i musical»: «Tenim la part representativa pròpia del musical en la figura dels solistes, que compten amb un vestuari especial per a l’ocasió. Però realment es pot considerar un concert», considera.

No és la primera vegada que la banda dirigida per Arguimbau participa a una representació d’aquest tipus. Un bon exemple d’això són «Chicago», «Tarzan» o «Els Miserables» en el passat. Fins i tot, «Mamma Mia», que segons el mateix Arguimbau, tal vegada ha estat «el més pròxim a un musical representat».

Les 5.000 entrades disposades a la venda ja es van esgotar fa una setmana. «Esperàvem vendre-ho tot, però no a aquesta velocitat», diu Arguimbau sorprès. I és que el 80 per cent d’elles ja s’havien venut en tan sols quatre dies. Cal recordar que hi ha un aforament de 2.500 persones per cada dia.

En relació amb el que pot esperar el públic d’aquest espectacle, el director pensa que «agradarà molt» perquè la música és «espectacular» i la conjunció amb Moments a Cor és «única». Així i tot, la part tècnica també representa una part important del concert. Està confirmat que hi haurà una pantalla amb imatges de la pel·lícula per a acompanyar el concert.

Vestuari i màscares a l’alçada

A més del concert en si, aquest passat cap de setmana també hi ha hagut una exposició de les màscares dissenyades per l’escenògrafa Marina Lozano i els vestits ideats per Isabelita Triay, de la botiga Mercadalies.

D’aquesta manera, els solistes estaran caracteritzats amb les peces que els visitants han pogut veure aquests darrers dies.

«L’equip directiu de la banda va pensar que fer una exhibició de la nostra feina seria una bona idea», explica emocionada Isabelita, com li agrada que l’anomenin. «La veritat és que la gent sortia amb la boca oberta», afegeix.

Per altra banda, Marina també destaca el fet de fer que el personatge «cobri vida»: «Quan caracteritzes un actor, fas que es submergeixi en la pel·lícula. En aquest cas, es tracta d’un solista i un concert», relata.

Per accedir a l’espectacle còmodament, els assistents podran gaudir d’aparcaments habilitats a diferents zones del poble.