El cinema a la fresca torna a ser una realitat a Alaior. Dimarts al vespre va arrencar la setzena edició d’aquesta cita ja consolidada que, any rere any, reuneix a alaiorencs, menorquins i visitants entorn del cinema. En un escenari immillorable com ho és el claustre del Convent de Sant Diego Centre Cultural és on va tenir lloc la primera projecció: «Seis días corrientes» (2022), de Neus Ballus.

Amb aquesta són nou les pel·lícules de cinema d’autor en versió original subtitulada que omplen el programa escollit enguany. Cada una d’elles es projectarà tots els dimarts de juliol i agost a les 21.30 hores i permetrà als assistents visionar llargmetratges que estan ja fora de circuits comercials i que, d’una altra manera, difícilment es veurien a l’Illa de forma col·lectiva. Els títols inclouen «Mediterráneo» (1992), de Gabriel Salvatori;«Solo las bestias» (2019), de Dominique Mon; «Ariaferma» (2021), de Leonardo di Costanzo; «Mediterráneo» (2021), de Marcel Barrena; «El apartamento» (1960), de Billy Wilder; «Un héroe» (2021), d’Asghann Farhadi; «Mali Twist» (2021), de Robert Guediguian; y «César debe morir» (2012), dels germans Taviani. Val a dir que aquesta activitat és una iniciativa de José Luís Gil i Aurora Poveda, que compta amb el suport de Lluís López i l’Ajuntament d’Alaior.