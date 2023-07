Ahir es va celebrar amb èxit d’assistents la jornada d’estudi organitzada per l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) per donar a conèixer l’obra així com aspectes de la vida familiar, cultural i política de Joan F. López Casasnovas (Ciutadella, 1952-2022).

Entre la dotzena de presentacions realitzades al Cercle Artístic de Ciutadella i tal com explica Pere Gomila, cap de la Secció de Llengua i Literatura de l’IME, es van endinsar en la «seva part d’activista cultural i polític i també en la part més biogràfica» del filòleg, escriptor, professor i polític al Consell i al Govern. El també artista ciutadellenc Francesc Florit Nin, va presentar la poesia de López Casasnovas que va ser també protagonista en forma de cançons del concert de Maria Àngels Gornés. Beatriu Defior i Gemma Ferrer van realitzar la xerrada respecte als seus articles lingüístics escrits entre 1975 i 2022 sobre temes ben diversos, mentre que una anàlisi del seu microassaig d’actualitat va ser ofert per Ismael Pelegrí. Sobre els estudis que va desenvolupar el filòleg es van detallar qüestions sobre la feina feta respecte a toponímia amb Cosme Aguiló; la cultura popular, identitat i mestissatge amb Jaume Mascaró i situació de la llengua catalana a les Balears amb la presentació, divendres 7, d’Eloi Bellés, Josefina Salord i Ivan Solivellas. Aspectes del seu activisme cultural i la pràctica política van ser exposats per Andreu Bosch i l’activitat parlamentària, propostes, iniciatives i control del Govern per Sebastià Serra. Tanmateix va quedar palès el seu mestratge generós amb Maite Salord i Sergi Cleofé que van ser alumnes seus i la vessant més familiar la va exposar el seu germà Guillem López Casasnovas. La tasca de López Casasnovas com editor, va ser exposada per Antoni Joan Pons, mentre que Josefina Salord va presentar els seus estudis literaris.