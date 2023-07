L’obra «Inútils», de la companyia barcelonina «La impura» és la proposta guanyadora escollida pel Cercle Artístic de Ciutadella per a la residència de creació teatral d’enguany, en el marc de les activitats del Premi Born de Teatre.

Ha estat una decisió unànim de la junta directiva de l’entitat que presideix Lina Pons Massanet. L’elecció d’«Inútils» es va fonamentar en l’interès que desperta el tema de l’obra, d’una actualitat palpitant i universal: la vellesa, que sovint és percebuda com una càrrega en l’actual societat.

Aquesta producció escènica narra la descoberta de dues joves, que no se senten identificades per la seva pròpia generació, sobre la vitalitat i els desitjos que desperten en els residents d’una residència de la tercera edat a Barcelona.

Tot i l’aparent tranquil·litat de l’entorn, aquestes joves descobriran la força i la riquesa de la vida que s’amaga en aquesta comunitat. L’atractiva posada en escena sorgeix de la meticulosa investigació documental i s’engloba dins del gènere de la comèdia absurda.

L’obra juga amb elements còmics, el cinema i el vídeo documental, creant així un llenguatge teatral inusual que experimenta amb diverses formes d’expressió i de dramatúrgia. Un altre aspecte valorat per la directiva del Cercle és l’interès que aquest projecte pot despertar en el públic juvenil, ja que tracta de manera directa la relació intergeneracional, un fet que interpel·la directament a aquest col·lectiu.

«La impura» exposa la possibilitat d’endinsar-se en una investigació documental en una residència de la tercera edat a Menorca, amb l’objectiu de continuar explorant aquesta temàtica.

Aquesta companyia emergent va ser fundada l’any 2020 per Ale Lacour i Candela Solé, els quals s’inspiren, com el seu nom indica, en les imperfeccions i les fractures de la vida per crear històries i produir art.

Els seus projectes es caracteritzen per abordar temes seriosos de manera irònica, cercant la bellesa i l’originalitat en les impureses de la vida. La proposta guanyadora, «Inútils», és fruit de la col·laboració entre Ale Lacour i Laura Roig. Algunes de les seves obres prèvies isón «Veneno azul espera», «Nacer con culpa y sin nombre» i «Háblame de sexo».

Aquesta convocatòria de les residències teatrals del Cercle Artístic és la novena edició. Un total de 10 propostes, procedents de diferents indrets d’Espanya i de l’estranger, es van presentar en aquesta ocasió.

L’objectiu d’aquestes residències és facilitar el procés de producció d’obres teatrals oferint una estada a Menorca, espai d’assaig i de representació per a les companyies participants, a més de brindar l’oportunitat de mostrar als menorquins el resultat d’aquest treball.