El doble concert dissabte de la Banda de Música des Migjorn Gran amb temes del grup britànic Coldplay i la Binigaus Band va ser tot un espectacle amb gairebé 3.000 persones al camp de futbol Los Nogales. Una descàrrega total de talent musical, efectes visuals, bon ambient i satisfacció tant a dalt com baix de l’escenari.

La banda de música des Migjorn Gran, sota la direcció de Tomàs Rosselló va interpretar durant dues hores cançons de Coldplay entre les quals els hits «Viva la vida», «The scientist» o «Fix you», molt aplaudits, amb un total de quaranta-nou instrumentistes i també les veus solistes de Paula Subirats, Maria Mora i Blai Barber. Els membres de The Binigaus Band per la seva banda van oferir els seus propis temes i van animar al públic que tot i la calor va ballar i xalar fins a la matinada.

Tribut a Coldplay

La Banda des Migjorn va sonar 17 temes del grup britànic arranjats per Rosselló especialment per a interpretar-los amb els músics migjorners, de qui el director destaca que «és molt fàcil fer feina amb ells; tenen molt de talent». Respecte al concert de dissabte, el mallorquí que dirigeix la banda des de fa tres anys, expressa que «ho vam xalar molt. A més el que feim per sa banda, també ho feim pel poble des Migjorn».

The Binigaus Band. | Katerina Pu

D’altra banda, el director apunta que va ser un plaer compartir l’espectacle amb els components de The Binigaus Band, que van actuar just després d’ells, i amb qui han compartit amb molt de gust l’organització.

Els prop de 3.000 assistents, asseguts a les grades o drets a la part més propera de l’escenari van xalar no només de la música sinó també dels efectes de llum, focs artificials, fum, confeti, pilotes gegants que anaven per sobre del públic, imatges també del públic gravades en directe que es veien per una gran pantalla.

L’organització d’aquest gran doble concert que va durar un total de quatre hores comptava també amb servei de bar per part del club de futbol des Migjorn i menjars del restaurant s’Auba.