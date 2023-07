Pedro Sánchez Tuomala tenía «el sueño de editar un disco en solitario antes de cumplir los 40», y al final lo ha conseguido. El próximo fin de semana alcanzará esa señalada fecha y desde hace unos días ya se puede escuchar «XL», su EP de debut, un guiño a la cifra de su aniversario en números romanos y también a «la talla de mis camisetas», bromea el músico de Es Migjorn Gran.

Estamos hablando de un artista muy conocido en la escena local que se subió por primera vez a un escenario con tan solo 14 años y desde entonces no ha parado. Muchos sabrá de él por grupos como Malas Artes, Powertrip, Dalt s’Era, The Trikinis o The Other Side, la banda de homenaje a Pink Floyd, solo por citar algunos proyectos. Un artista que confiesa «tener la suerte de que la música sea mi principal ocupación».

«XL» abre una nueva etapa en su carrera bajo el nombre de Tuomala, su segundo apellido. Ya hay otro Pedro Sánchez más conocido que él y había que buscar alternativas. «Mi madre está muy contenta con la elección», comenta entre risas, pero orgulloso de la satisfacción de «hacer algo realmente propio».

«Siempre digo que no tengo criterio porque me gusta todo», confiesa cuando se le preguntan por las influencias que marcan su estreno en solitario. Ahora, el joven que comenzó a rasgar las cuerdas de su primera guitarra con Bob Dylan en mente y que después encontró su «primer amor en el heavy metal», se inclina en 2023 por sonidos que se acercan más al rock americano.

En las cinco canciones del EP, cantadas todas ellas en menorquín, hay ecos de bandas como The Jayhawks o incluso Wilco, y hasta un guiño a quien es otro de sus músicos de cabecera, Tom Petty, de quien aborda una versión de «Insider», retitulada «Estrany» y con la colaboración de la cantante menorquina Clara Gorrias. El sello de Tuomala está muy presente en todo el disco, en el que además de componer y cantar toca también todos los instrumentos excepto la batería, que corre a cargo de Quim Rifa, y los teclados, que son de Angel Gelabert.

El álbum se grabó en tan solo un fin de semana en Mocca Records de Barcelona y fue mezclado posteriormente Es Molí Estudis de Alaior de la mano de Tony Olmedo. Un proyecto muy personal que ha salido adelante «con la ayuda de unos cuantos buenos amigos», reconoce, entre los que también cita a la autora de la portada, Its Liah.

Por el momento no hay fecha para la presentación de las canciones en directo, pero sí la idea de sumar algunos temas que desemboquen este año en la grabación de un álbum, sin descartar un vinilo. No es de extrañar viniendo de un amante de ese formato a quien también conocemos por su faceta de divulgador a través del podcast musical Rock Nerd.