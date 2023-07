El pintor francès Olivier Suire Verley exposa «Els viatges», una mostra de la seva obra pictòrica a Can Alberti 1740 Boutique Hotel, a Maó. L’exposició estarà oberta al públic fins al pròxim dia 20 d’agost i es pot visitar de les 17 a 20 hores, o amb cita prèvia.

Olivier Suire no acostuma a titular les seves exposicions pictòriques, tot i que aquesta vegada ha fet una excepció, posant-hi el nom d’«Els viatges», que està formada per uns vint-i-cinc quadres, els quals ha pintat al llarg de la seva vida, tot i que alguns d’ells ho han estat per exposar en altres indrets de França.

Als quadres apareix molta natura i també la mar perquè Suire és un enamorat de la naturalesa en general. També hi ha un altre tema, l’esoterisme, que és allò que l’inspira per pintar sobre els viatges, el fet d’anar-se’n tots junts. «Visc a l’îla de Re i la meva inspiració són els paisatges que hi ha als voltants de la meva casa, però en altres ocasions també pint quan estic viatjant, pot ser en el transcurs del viatge i en altres ocasions també m’inspir en els paisatges que veig i després els solec pintar», assegura.

Com a suport de les seves obres, l’artista utilitza la llenya, el cartó i la tela i, quant a la tècnica sol fer com a molts altres pintors, és a dir, primer l’acrílic perquè s’asseca molt més ràpid per després continuar amb l’oli i finalment dona una capa de vernís.

L’artista francès defineix la seva obra com una mescla entre realisme i surrealisme, «és una mena de viatge interior en el qual m’inspir. També es pot dir que darrerament en algunes de les obres m’aproxim a l’abstracció per anar a allò concret, és una característica meva, però no puc dir que som un pintor abstracte», assegura, tot i que un dels seus artistes preferits és el pintor abstracte rus nacionalitzat francès Serge Poliakoff (Moscú, 1900 - París, 1969).

Influència

Afirma que tots els artistes són un poc esponges i absorbeixen algunes coses dels altres, tot i que considera que no té influències de cap pintor en concret. «Una vegada he pintat un quadre, m’adon que hi ha alguna cosa que em recorda a un altre pintor, però no ho faig conscientment», subratlla.