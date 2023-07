Cris Juanico i la Banda Municipal de Ciutadella interpretaran aquest dimecres, a les 21 hores, el concert «Altament sensible», a la plaça des Born, un espectacle musical que el cantant ciutadellenc va estrenar en el concert institucional de Sant Antoni de l’any passat al Teatre Principal de Maó, però amb l’acompanyament de l’Orquestra Simfònica de Balears.

La voluntat de Cris Juanico que «Altament sensible» tingués una continuïtat musical i la recerca d’un nou concert d’estiu per enguany del director de la Banda Musical de Ciutadella, Joan Mesquida, va fer que a principis de 2023 ambdós consideressin l’oportunitat de fer una versió per a banda del concert. «Tot va quadrar un poc, la seva proposta i la nostra recerca de material per al concert de l’estiu, ens vam arriscar per dur a terme la consegüent adaptació amb banda d’’Altament sensible’, era un repte, sobretot començar aquesta nova aventura musical, poder ajuntar-nos», afirma Mesquida.

El repertori inclou temes del darrer disc de Cris Juanico, «Viu», com «M’encanta», «Com un infant», o «Un vol de miloca», altres de Ja t’ho diré com «Sal i dolçura», «La mar» o «Enmig del desert», la popular «Na Cecília» i altres ben coneguts com «Així i tot» i «Si vens».

Les partitures són per a orquestra simfònica, el que comporta violins, cellos, contrabaixos i una petita secció de vent i percussió, per la qual cosa la feina ha estat adaptar tot açò a una banda, la qual no té instruments de corda, són de vent, la formació canvia el cent per cent. «Una orquestra amb els instruments de vent esdevé més sensible, mentre que en una banda la sensibilitat és més mala de trobar, tot sona més i és més agressiu; però sí que la banda té molts més recursos i crec que hem trobat la manera perfecta, o almanco la feina ha sortit bé, perquè li hem pogut donar aquell esperit sensible que té l’orquestra i, a la vegada, hem donat tocs nous.A més, he pogut afegir amb el permís d’en Juanico uns trossets extres, diferents, perquè el concert sigui més rocker», assenyala Mesquida.

El concert «Altament sensible» s’està assajant des de finals de maig, encara que la feina de conjuntar-ho tot ha estat més últimament, «les dues darreres setmanes ens hem posat en contacte amb el grup de Juanico, ara falten els darrers retocs, i aquest dimarts farem un assaig general», apunta Mesquida.