El Lazareto Festival va viure una de les seves nits més màgiques de la mà de l’artista nord-americana Anastacia.

Cinc anys després de la seva darrera gran gira, la cantant nascuda a Chicago va fer escala a Menorca. Així doncs, va conèixer per primera vegada el seu públic menorquí.

Les quasi 1.800 persones presents al Castell de Sant Felip van gaudir durant dues hores d’alguns dels seus grans èxits com Left Outside Alone o I’m Outta Love.

Ara posarà rumb a Cantanhede, ciutat localitzada a la regió de Coimbra (Portugal), on actuarà el pròxim 5 d’agost i donarà per tancada la seva gira estival europea.