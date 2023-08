L’actor i docent Aleix Rengel Meca (Barcelona, 1988) dirigirà a partir d’aquest proper curs 2023-2024 l’Escola d’Art Dramàtic de Menorca (EADM), ubicada a la sala Albert Camus de Sant Lluís, i depenent del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell.

A més de Rengel, que impartirà les classes d’interpretació, el professorat es renova amb Àngela Tortajada, actriu, que s’encarrega de les classes de cos i moviment. Per la seva banda, l’artista i docent alaiorenca Rita Barber segueix impartint la matèria de veu, com ha fet durant molts cursos.

Des de fa més d’una década s’han impartit les classes de l’EADM, repartides en dos cursos, sota la direcció de Pitus Fernández, qui es va retirar d’aquesta tasca al maig passat, en acabar el curs 2022-2023. Fernández impartia les classes d’interpretació i la direcció de les obres de teatre de l’alumnat de segon curs.

A l’Illa es poden atendre les classes de l’EADM per a qui estigui interessat en el coneixement i la pràctica del teatre com a afició o com a preparació per a uns estudis superiors. Es pot demanar més informació al correu eadm@cime.es. D’altra banda, a l’Esadib, Escola superior d’art dramàtic de les Illes Balears, a Palma, s’imparteixen els estudis superiors d’art dramàtic amb quatre cursos de durada i equivalents a un grau universitari.

Experiència

La carrera d’Aleix Rengel l’ha portat centenars de nits sobre els escenaris de teatre amb obres com «Muerte en el Nilo» d’Agatha Christie, dirigida per Víctor Conde, i també molts anys davant les càmeres de televisió, a les sèries «Acacias 38», «El secreto de Puente viejo», «Guante blanco», «Hospital central» o «El cor de la ciutat» on va substituir Quim Gutiérrez.

A la gran pantalla ha intervingut a «Katmandú, un espejo en el cielo» d’Iciar Bollaín entre d’altres. Ha rebut els premis a millor actor al Festival Internacional de Sant Petersburg (2006) així com al festival de Montreal (2008).