El Teatre Principal de Maó ha presentado este miércoles la octava edición de la «78i Gala d'Estrelles de la Dansa Fundació Rubió», que volverá a reunir en Menorca a grandes estrellas internacionales de la danza.

La gala tendrá lugar este jueves y contará con un elenco formado por nombres consagrados y nuevos artistas internacionales, que presentarán coreografías de danza clásica, neoclásica, contemporánea, española y flamenco.

La directora de la gala, Alba Sintes, señala que «el objetivo de este evento es que la danza pueda llegar a todo el mundo y después de ocho años ya podemos decir que el festival se ha consolidado en la isla, incluso atrayendo a gente de fuera de Menorca».

La gala se ha presentado este miércoles en el Teatre Principal de Maó. | Gemma Andreu

Este año destaca la participación de la coreógrafa y bailaora Sara Calero, que presentará una coreografía de danza española inspirada en la exposición «Come In From An Endless Place» de la artista Christina Quarles, que se puede ver actualmente en la galería de arte contemporáneo Hauser & Wirth de la isla del Rey del puerto de Maó.

Otro de los platos fuertes de la gala será la participación del bailarín español Millán de Benito, actual ganador del célebre concurso internacional de danza Prix de Lausanne, celebrado en Suiza el pasado mes de febrero.

A sus 16 años, el joven riojano actuará por primera vez en Maó, junto a Elisabetta Formento, bailarina solista en la Compañía Nacional de Danza de España, que también se estrena en Menorca.

A todos ellos, se sumarán Filipa de Castro y Carlos Pinillos, bailarines principales de la Companhia Nacional de Portugal, cuyo repertorio combinará la danza clásica con la contemporánea.

La gala también contará con la participación de menorquín Héctor Ferrer, que vuelve al coliseo mahonés con una coreografía que interpretará junto a la bailarina Beth Andrews, del Ballet de Trier (Alemania).

Completarán el elenco Lucía Campillo, Jesús Carmona, Kayoko Everhart, Josué Ullate y Joaquín de Luz, que protagonizarán una vez más la gran cita menorquina dedicada a la danza.

El programa también contará con dos actuaciones en directo, gracias a la participación del pianista cubano Marcos Madrigal y del guitarrista Javier Conde.

Una vez más, el acto tendrá lugar gracias a la organización de Associació Escenari junto a la colaboración de Alba Estudi Dansa, y contará con el patrocinio de la Fundació Rubió i Tudurí y el apoyo del Ayuntamiento de Maó, del Consell de Menorca y la Fundació Teatre Principal de Maó.

En la presentación de la gala han participado los bailarines Sara Calero y Joaquín de Luz; el alcalde de Maó, Héctor Pons; el presidente del Patronato de la Fundació Rubió, Hipólito Mercadal; la directora de Hauser & Wirth Menorca, Mar Rescalvo; la directora del Teatre Principal de Maó, Nieves Portas; y la bailarina menorquina y directora de la gala, Alba Sintes.