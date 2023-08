La coordinadora de l’Escola d’Art Dramàtic del Consell, l’EADM, Marta Cantamisa, i el nou director i professor d’interpretació Aleix Rengel informen que la programació de classes i tallers complementaris es «renova molt enguany, amb l’oferta dels estudis en dues trajectòries» i amb noves matèries i pedagogia.

La línia anomenada professional, s’estructura en fins a 8 hores de classe a la setmana, per a qui desitja formar-se al màxim en art dramàtic, seguint primer estudis a l’illa amb la intenció d’accedir després a estudis superiors.

D’altra banda, la trajectòria anomenada amateur o no professional, amb quatre hores per setmana, està dirigida a qui li interessa aprendre teatre o interpretació per formats audiovisuals perquè li agrada o ja fa teatre en grups locals i vol formar-se o ampliar la formació. Es preveuen unes 15 o 18 persones per grup.

Renovació

L’escola comença aquest curs 2023-2024 amb una renovació de dos dels tres professors, la direcció i les línies d’estudi però segueix tenint l’aula de la sala polivalent Albert Camus, ubicada a Sant Lluís, com a seu oficial per impartir les classes setmanals, les formacions complementàries i les mostres obertes al públic. A més les obres de final de curs que es consideri, també podran ser representades a la sala gran, el teatre Albert Camus, amb un aforament de 198 persones.

El professor responsable de les classes de interpretació, que tenen molta importància dins el programa d’art dramàtic, és Aleix Rengel (1980), qui a més porta la direcció, i explica que «als anys que porto relacionant-me amb joves de Menorca he captat un talent immens, però faltava formació. Quan acaben batxillerat i van a Madrid o Barcelona, he trobat que no anaven preparats com a persones; s’han d’entrenar per aquest canvi a una ciutat més gran, i preparar-los també per la prova d’accés a uns estudis superiors».

La professora de cos i moviment és Àngela Tortajada (1996), llicenciada en Arts Escèniques a l’Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia de Barcelona. amb ampliació d’estudis com el treball de cos i interpretació gestual amb Gabriel Rosas. Ha estat docent d’interpretació i teatre de gest a diferents escoles públiques de Barcelona i professora de teatre infantil i juvenil a l’Escola de dansa Ute Dahl de Maó.

La tercera component de l’equip docent, Rita Barber (1973), porta molts anys impartint la matèria de veu a l’EADM, a més de donar també classes de cant i de teatre a escoles de l’Illa i de la Península. L’alaiorenca, actriu i cantant, segueix també oferint recitals i ha editat dos àlbums amb les seves cançons.

A la roda de premsa oferida aquest dijous al Consell, varen participar també el conseller de Cultura Joan Pons Torres, qui va conduir la presentació, i Chiara Berini Re, regidora d’Esports i Cultura de Sant Lluís, a on s’ubica l’escola, qui apunta que l’escola beneficia al poble de Sant Lluís i a tota la societat com a col·lectiu.