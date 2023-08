Als carrers més antics del poble des Mercadal, una trentena de cases blanques amb finestres menorquines, de les que tant agraden als visitants, obren –una vegada cada dos anys– les seves portes, els vestíbuls, els seus patis i de vegades les cuines per acollir una mostra d’art molt consolidada, amb pintura, escultura o fotografia.

Les Vesprades d’Art as Mercadal tornen a celebrar-se enguany, durant les nits d’ahir i avui. Aquest esdeveniment que s’inicià el 2009, converteix, en aquesta setena edició, 39 immobles, entre cases particulars, cotxeries o locals com Sa ferreria en espais per mostrar centenars d’obres artístiques dels autors que hi participen, la majoria menorquins.

Avui tornen a obrir als visitants entre les 19 i les 24 hores. La fórmula, iniciada as Migjorn Gran amb la Migjornale, és tot un èxit. Mentre els vesins, estiuejants i turistes passegen pel circuit amb el plànol obtingut al punt d’informació i exposició Ca n’Àngel, a la plaça Constitució, poden també escoltar música en tres o quatre racons del poble.

Aquest vespre actua Annabel Villalonga a la placeta de l’Església a les 20 hores; mitja hora més tard és el torn per Pere Arguimbau Trio a la cantonada dels carrers Doctor Llansó i general Albertí i per acabar, a les 21 hores al Pou salat música amb el Dj Juligan.

Sensibilitat

Les expectatives per exemple d’una de les artistes estrangeres que hi participen, Rita Bagha, són «trobar-se amb persones i mostrar el que faig» diu alegre. Ella ha penjat alguns dels seus quadres molt coloristes en una cotxeria que, a mode de galeria d’art, comparteix aquest dos dies amb altres tres autors, un d’ells, Pere Gomila, es defineix més com «un artesà que li agrada el món de l’art». Les obres d’aquest fuster són escultures i llums fets amb llenya trobada a la costa i reutilitzada. Miguel Carretón i Raphael Zelfa completen el quartet que aprofita els vespres també per xerrar i fer algun beure, entre ells, amics i visitants.

Just davant, en una altra cotxeria del carrer Mirada del Toro exposen junts l’artista plàstica Kínia Barber, amb les seves pintures on el color i els cercles dominen la tela, i el seu marit Klaus Hoffmann, fotògraf professional que ha triat per l’ocasió les seves fotos «més artístiques».

Una part fonamental també són els amfitrions com Eulàlia i Oriol que participen per primera vegada amb la seva casa del carrer Verge del Toro perquè els «agrada viure la cultura i participar anant a exposicions i en aquest cas obrint la casa, que és petita» a les il·lustracions de Neus Carreras. Això és «cultura de kilòmetre zero» diuen.