La propera setmana la dansa i la creació artística a partir del moviment seran les protagonistes de Menorca En Dansa (MED), un festival amb seu a Sant Lluís que inclou, per una banda, activitats de residència i creació dirigides a persones ja familiaritzades amb la dansa contemporània, i per altra, espectacles per a tots els públics a diversos indrets de la costa des Castell, Sant Lluís i Maó.

Nits de dansa El programa d’actuacions del MED inclou una mostra de qualitat en tres nits consecutives però a diferents escenaris vora el mar. Cada nit es programen tres espectacles –d’uns 15 o 20 minuts– de companyies professionals vingudes d’arreu de l’Estat o com és el cas de «Proyecto al margen» des de Mèxic. La programació detallada es pot consultar a la web de Menorca En Dansa, els espectacles són gratuïts i no cal reservar seient. La dansa contemporània pujarà a escenaris de vorera a les 21 hores el proper dimarts 8 a cala Corb, el dimecres 9 a s’Algar i el dijous al parc Rochina del port de Maó, a on es podrà gaudir de diferents disciplines on el cos i el moviment són el principal vehicle de comunicació i amb l’alternança de nous talents amb companyies consolidades. D’altra banda, durant tota la setmana a l’escola CEIP Sa Garriga de Sant Lluís els participants inscrits a la part de formació i creació atenen les classes i sessions creatives, des de dilluns a divendres durant cinc hores al dia sota la direcció dels dos ballarins residents, Laia Santanach i David Nóvoa, i amb els dos ballarins convidats enguany, Miquel Fiol de Mallorca i la ballarina mexicana Karen de Luna, tots quatre amb molta experiència professional als escenaris, en dansa i coreografia així com en la docència. Creació i actuació El festival MED aposta per les arts escèniques com a vehicle de recerca artística i el divendres al fosquet, una vegada acabat el programa de residència amb classes de tècnica i creació, els inscrits participen en la mostra final al pla de sa Creu de Sant Lluís on els ballarins tanquen el procés de creació entregant al públic la feina feta.