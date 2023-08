Mariola Cantarero serà una de les cares familiars per al públic alaiorenc. La soprano granadina repeteix presència al Concert de Lírica de Sant Llorenç, al qual és una veu habitual des de l’any 2006. Cantarero es refereix a l’elenc d’artistes que l’acompanyen com la seva «família»: «No som simples companys o amics», expressa. «El fet de ser aquí és una gran alegria perquè som gent que compartim escenari des de fa molts anys. Alaior és una ciutat que sempre t’acull amb els braços oberts. Em sent a casa», confessa. Finalment, ha volgut agrair la «invitació» i «l’esforç» realitzat per tornar a estar present a un concert tan especial.