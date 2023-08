En el tercer dia del Menorca Music Festival, la banda britànica va fer les delícies de tots aquells desplaçats fins al Recinte Firal des Mercadal. Els fans de la música indie van poder gaudir en directe d’algunes de les cançons més conegudes del grup, com «Love Natural», «At Home», «Love Is All I Got» o «Follow».

Crystal Fighters va cantar algunes de les cançons més conegudes com «Love Natural». Menorca Music Festival. Després d’una setmana de vacances a Menorca, la banda va confirmar al concert el seu amor cap a l’illa i el festival. Mentre que aquest dilluns va ser el torn per al solista anglès Tom Odell, aquest dimarts serà la malaguenya Vanesa Martín qui es pugi a l’escenari.