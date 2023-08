Sostreure de la mateixa història la música tradicional de cultures amb segles d’història no deixa de ser un repte interessant, però alhora és també el reconeixement a una sonoritat que transporta la bellesa a través del temps. La música persa fou la protagonista del passat dijous a les Pedreres de Lithica, en aquesta ocasió mitjançant un tercet de diferents procedències. Els tres músics, a més, oferiren en primícia un repertori variat, amb tocs personals de cadascun del músics que enlluernaren els espectadors presents a l’Amfiteatre de les Pedreres.

Yasamin Shahhosseini és una compositora iraniana especialista en el llaüt persa/àrab/turc i que compta amb un important recorregut com a intèrpret, a més de ser reconeguda pel revifament de la música iraniana. El valencià Efrén Lòpez és docent, productor i compositor internacional i destaca en instruments de corda medievals, i l’alemany Ruven Ruppik exhibeix la percussió en diferents estils musicals, com l’àrab, flamenc o clàssic. Es presentaven amb una oferta exclusiva ben entretinguda i valorada pels assistents.

De sortida, els llaüts de Yasamin Shahhosseini i Efrén López bregaven amb les percussions agudes al pandero de Ruven Ruppik en la primera peça titulada ‘Cavalls de pedra’. La bionda treçça (la trença rossa) marcà certa varietat on Ruppik optà per la percussió més greu i ressonant i amb una música més melosa, tanmateix, sense defugir de l’originalitat les percepcions iranianes.

El concert entrava agradable a l’oïda del públic i Aralik (desembre) va suavitzar la intensitat anterior per deixar expressions més personalitzades dels llaüts que igualment feren les delícies de la nit. Llavors, Efrén Lòpez agafà el rabab (instrument també de corda, originari de l’Afganistan) per iniciar la peça titulada AAAAAA (sic) en què delectà el públic amb un solo inicial ple de vivacitat i contingut musical seguit després per la resposta del llaüt de Yasamin i una nova i excel·lent varietat de percussions, fonent així la nit en una extraordinària execució que finalitzà plena de ritme i força sonora. La reacció del respectable va ser la que mereixia el trio. Ovació!

Altres peces furgaren, per moments, melodies esquitxades de clàssic i flamenc però sempre amb l’arrel persa. Efrén López deixà l’escenari per servir tot el protagonisme a la intèrpret iraniana, que flanquejada per Ruppik segellà una actuació preciosa amb tota la seua herència històrica. La música de Pèrsia es passejava regalimant, esplèndida, per tot el marès de l’Amfiteatre en un moment de silenci espectacular produït per un públic generós i agraït que es deixava endur per l’impuls musical del moment.

En la darrera peça anunciada, Ruppik exhibí la bellesa percussionista en un solo extraordinari d’aguts digitals al pandero i amb una mestria de pols que atreia irremeiablement l’oïda dels espectadors. Una meravella individual que va ser interrompuda pels aplaudiments. La interpretació acabà amb la suma dels llaüts orientals per cohesionar-la magistralment, sense deixar cap dubte a la qualitat d’un concert ofert en exclusiva per a Lithica.

I com per tot i sempre, hi hagué un bis. De nou Efrén López amb el rabab confirmà l’encert de tota la nit. I quan el músics ja s’havien acomiadat i havien baixat de l’escenari, la insistència del públic va fer que hi tornassin a pujar. Oferiren una darrera peça, suau i de baixa intensitat, «per anar a dormir bé», comentà Efrén López. Satisfacció plena pels qui ahir van optar per escoltar els sons ancestrals de Pèrsia.

Les músiques del món segueixen estampant magnífiques sonoritats instrumentals a l’auditori dels Fosquets de Lithica.