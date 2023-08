La dansa té alguna cosa de magnètica. Atrau. La combinació de música i moviment estira les mirades i captura, encara que sigui només per uns instants, l’atenció. Ho han comprovat els organitzadors del festival Menorca en Dansa, ja que els seus espectacles al carrer han aconseguit una excel·lent resposta del públic, per una banda aquells amants de la dansa que hi anaven predisposats a gaudir de la seva passió i, per l’altra, les persones que passaven per allà captivades per la bellesa de la proposta ja fins el final.

De fet, els espectacles oberts al públic s’han realitzat en espais prou coneguts i atractius per ells mateixos, com Cala Corb des Castell, s’Algar a Sant Lluís o el port de Maó, uns espais molt específics amb els quals s’ha buscat estar a prop del mar. També divendres es va tancar la residència artística amb una actuació al Pla de sa Creu de Sant Lluís, igualment exitosa. A aquesta residència han participat unes trenta persones, ballarins i ballarines procedents de diferents racons d’Espanya que han participat als tallers de quatre professors per ampliar coneixements i intercanviar experiències. Des de l’organització es mostren molt contents per aquesta bona acollida del públic, com també de la col·laboració que han aconseguit per part dels ajuntaments implicats. Asseguren que açò els proporciona moltes ganes per seguir treballant de cara ja a properes edicions de Menorca en Dansa. L’any que ve serà la novena, per la qual es pot xerrar sense cap tipus de dubte d’una cita consolidada a l’estiu menorquí pel que fa a la dansa.