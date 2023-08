L’idil·li que la pintora catalana Miracle Serra manté amb Menorca, la seva mar i els seus peixos està bellament representat en «Temps mediterrani», una exposició formada per una quarantena de quadres, dels quals més d’una quinzena estan pintats a la seva segona residència a l’Illa.

Miracle Serra passa els mesos de la primavera a Cala Blanca, quan aprofita per pintar el mar i els peixos. També hi ha altres quadres que els executa durant la resta de l’any a la seva casa de Sant Just Desvern, a Barcelona, en la distància, però sempre segons els records i les emocions que ha experimentat prèviament.

Serra assenyala que sempre s’ha sentit atreta per la bellesa dels peixos i la immensitat de formes que tenen, a més dels seus moviments tan lleugers i suaus a vegades i tan impetuosos i forts en altres. Per altra banda, també sent fascinació pels colors de l’aigua, que van canviant i que són tan especials, i també quan el mar reflecteix els grisos, els blaus intensos i també els vermells del cel menorquí, que qualifica d’autèntica meravella. «Pint molt el mar, són els colors del mar, el que jo sent quan pint el mar, mai pinto amb fotografies ni en directe, sinó amb la meva sensació, amb el que guard dintre del meu record. La meva pintura són mar i peixos, però dintre d’un context imaginari, encara que n’hi ha alguns que es veu que són peixos, són els colors que jo sent, de la calor, de la frescor, un dia de vent, un dia de tempesta, pint una mica el que sent, el que vull és xopar-me del que not per després transmetre-ho mitjançant la pintura», assegura.

Miracle Serra, pintora catalana. Katerina Pu.

Per altra banda, l’exposició de Serra presenta com a particularitat una col·lecció de mocadors de seda que estan penjats com a banderoles a l’entrada de l’Espai Xec Coll, els quals reflecteixen les meves pintures.

El Roser

«Temps mediterrani» no és la primera exposició que l’artista Miracle Serra fa a Menorca. El 2019 la sala del Roser, de Ciutadella, va acollir una exposició d’uns 50 pintures sobre les fruites, amb les quals l’artista -que és cuinera de professió i propietària d’un restaurant- va il·lustrar el llibre «Cuinar amb fruites», escrit conjuntament amb el seu fill. «Va ser una exposició fabulosa, molt polida, segons les dades dels responsables de la sala la van visitar 4.000 persones», assegura.