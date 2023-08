S’acaben les vacances d’estiu i s’apropa l’inici del nou curs i la Junta Directiva de l’Ateneu de Maó, com cada any per aquestes dates, ultima els preparatius de l’agenda 2023/24. Enguany, la institució científica, literària i artística organitza per als socis i públic en general un programa divers i per a totes les edats, orientat a que tots puguin gaudir, un curs més, d’un seguit d’activitats que respondran, ben segur, a molts de gustos.

La inauguració, ha avançat Margarita Orfila, presidenta de l’Ateneu de Maó, està programada per al proper 20 d’octubre i l’acte estarà dedicat, en aquest cas, a la literatura. Al voltant d’aquest art també es centraran, precisament, moltes de les activitats que es desenvoluparan al llarg dels pròxims mesos a la seu de l’Ateneu. N’és un bon exemple el grup de lectura, que es reunirà mensualment per comentar diverses obres proposades pels mateixos integrants. Relacionat amb l’art de la literatura, es mantindran els cursos d’escriptura creativa que realitza la professora Mercedes Caballer i de literatura castellana i universal que coordina la professora Elisa Pons. Així mateix, les persones sòcies interessades en el món de la filatèlia i numismàtica també podran accedir a reunions setmanals que comptaran amb l’assistència de col·leccionistes de tota l’Illa. Les que vulguin aprendre escacs, podran assistir a classes d’iniciació i també de manteniment. Dins l’àmbit dels idiomes, l’Ateneu tornarà a oferir classes de conversa en anglès i francès amb professores natives, enfocades a recolzar a les persones que vulguin millorar el seu nivell o mantenir-lo, sempre responent a les seves necessitats. Capacitació digital per a adults i classes de robòtica per a infants, sessions de cultura i art, activitats organitzades pel Fotoclub, classes de dibuix i pintura per a diferents nivells són altres activitats que omplen l’agenda de la institució. Aquesta es completa amb l’aula de música, que oferirà classes per a fillets des dels sis mesos (amb famílies) fins a adults, i amb les sessions de ioga i meditació a càrrec de la professora Neus Urbina. A banda d’això, es seguiran celebrant tertúlies sobre temes diversos i conferències científiques totalment obertes al públic. A més a més, subratlla la presidenta de la institució, Margarita Orfila, es continuarant fent debats, presentacions de llibres, exposicions i taules rodones, aquestes últimes, de la mà de l’Ateneu i el GOB. Per a més informació, les persones interessades poden visitar la pàgina web de la institució, telefonar o anar-hi presencialment.