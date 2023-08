Nuria Román, Maties Sansaloni, Carles Moll, David Monrós, Bettina Gleiss, Francesc Florit Nin i una llista de fins a cinquanta artistes han cedit una o diverses obres plàstiques per a formar part d’una exposició molt especial que s’inaugurà ahir a Maó.

Un centenar llarg d’obres de pintura, dibuix, fotografia i alguna escultura es poden contemplar i comprar –la majoria per 100 euros tot i que alguna arriba als 400– al Molí del Rei, seu del GOB, fins divendres 1.

Els beneficis íntegres de la venda ajudaran a sufragar les despeses judicials del contenciós interposat pel GOB amb l’ànim de frenar el projecte d’ampliació de l’hotel Meliá de Son Bou.

La majoria de pintures són quadrades i de petit tamany. | Gemma Andreu

Les obres donades desinteressadament pels autors són en la majoria de casos de petit format, sobretot les pintures, que han estat realitzades en 30 per 30 centímetres i amb tècniques diverses com oli o acrílic i també collage, gravat o encàustica.

Entre les fotografies, algunes de Lluís Real o Gemma Andreu, la temàtica més abundant és la natura amb belles instantànies de l’Illa, amb animals i paisatges.

Zulema Bagur, Pacífic Camps, Tomeu Sánchez, Verónica Arellano, Toni Riera «Tonet», Magda Triay o José Luis Juaneda «Irpis» són altres dels artistes que també hi participen.

Recaptar fons

Des de l’entitat, Miquel Camps explica que tot i les negociacions, al 2022 es van veure forçats a la via judicial. També apunta que «Menorca és com és perquè la població s’ha mogut constantment, no perquè ho hagi decidit la indústria turística, que se l’hagués menjada tota. En aquest cas s’estan intentant aprofitar al màxim dels paràmetres urbanístics d’un projecte dels anys 70 i nosaltres diem que si fan un projecte de modernització, s’han d’adequar al segle que vivim». El projecte mantindria l’alçada de dotze plantes, tot i que rebaixa tres parcialment, però augmenta el total de metres quadrats, en edificis nous de cinc plantes.

Activitats complementàries

L’exposició i venda d’un centenar llarg d’obres plàstiques, entre dibuixos, pintures, fotografies i també alguna escultura roman oberta fins divendres 1, entre les 19.30 i les 21 hores, a la seu principal del GOB (Camí des Castell, 53, Maó). A més, cada capvespre es programa un acte cultural gratuït al terrat del molí, a les 19.30h. Avui, teatre improvisat i demà poesia. El dijous en canvi, es farà una xerrada sobre la problemàtica del l’hotel de Son Bou mentre que divendres, serà el torn del glosat, el vers menorquí, improvisat pels glosadors amb sentit de l’humor i acompanyat d’una guitarra.