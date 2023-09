Ciutadella acull des de les onze del matí d'aquest divendres una desena de propostes escèniques de la secció Pedra en Viu, la mostra i residència d’arts escèniques balears, dins de la dotzena edició del festival Pedra Viva. Performance, dansa contemporània, teatre, música clàssica o música d’arrel són les principals disciplines dels nou espectacles d’artistes que es presenten fins les 10 del vespre a diferents espais del casc antic.

Les obres són tots projectes originals d’artistes balears –quatre de Menorca, quatre de Mallorca i un d’Eivissa­– que es poden disfrutar un darrera de l’altre, si es disposa de prou temps i ganes, en espais no escènics i amb el passeig pel centre de Ciutadella que implica desplaçar-se d’un espectacle al següent.

El programa de Pedra en Viu –entrades a 3 euros per espectacle o 18 euros l’abonament per tot el dia al web de Pedra Viva– inclou al matí un espectacle gratuït, ben a prop de la Catedral, a la placeta del Roser; segueix amb dansa i visuals a can Saura i teatre al bar La Margarete. Al capvespre l’oferta és també molt seductora amb dues obres de teatre combinades amb dos espectacles de dansa i moviment i dos concerts ben diferents.

Temàtiques

Les tres obres de teatre, si bé són propostes molt diferents tenen punts en comú. Per una banda, a «Qüestió d’honor», cinc actors, quatre molt joves, afronten el repte de fer una adaptació del text de Lutz Hübner basat en uns fets de violència masclista succeïts entre adolescents a Alemanya. «Clic, cuando todo cambia» també aborda les incerteses i dificultats que viuen els joves respecte a la vida social i sexual. Per últim, «Perla» integra humor, crítica, i sensibilitat amb un mosaic format per les oralitats de dones obreres entrevistades.

Per als amants de la dansa contemporània, l’oferta és variada. «Ull al peu» és una performance amb moviment, dansa, crítica, site-specific (creat per un entorn en concret) i amb la comunitat. A «Mar de fons» l’aigua es converteix en un element per explorar les emocions. «Orihime» és una aposta experimental amb música, espai sonor i ombres mentre que «Ella, regadera» és un solo de la mallorquina Maya Triay sobre l’energia salvatge de la dona.

Les propostes elegides per ser representades a Ciutadella, es van presentar entre moltes altres a la convocatòria oberta a principis d’any pel festival. Un cop exhibides demà, passen a concurs i opten al premi de l’edició 2023, amb 500 euros en metàl·lic. A més tots els participants dels projectes escènics estan convidats a una residència artística el dissabte 2, on a més de fer contactes i compartir experiències disposaran de tallers i dinàmiques grupals amb els membres del jurat, Guillem Albà, actor i director teatral, Marta Riera, gestora cultural, i Ana Belén Santiago, programadora del Teatro del Barrio.