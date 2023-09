«Perla», de la companyia mallorquina Les Pinyes, va ser la guanyadora de la sisena edició del Premi Pedra Viva 2023. Així ho va dictaminar el jurat d’un certamen format per l’actor i director d’escena, Guillem Albà; la gestora cultural, Marta Riera; la programadora de Teatro del Barrio, Ana Belén Santiago; i el director del festival, Joan Taltavull.

El jurat va valorar «l’apropament contemporani ple d’humor a una història de lluita de dones que van forjar part de la identitat de Mallorca». A més, del muntatge, que rep un premi de 500 euros, «se’n valora la investigació escènica, l’ús de l’espai per la presentació i la feina documental».

Imatge d’alguns dels participants a aquest certamen artístic, amb el director Joan Taltavull al capdavant. | Carlos Torrico

Per altra banda, «Mar de fons», de Victoria Janer i Giuditta Bussetti, va rebre una menció especial, en una edició que, des de l’organització es motraven «molt contents» en tots els sentits, ja que els espais no convencionals habilitats per a les diferents representacions teatrals van resultar molt cridaners.

«Mar de Fons», de Victoria Janer i Giuditta Bussetti, va rebre una menció especial. | Carlos Torrico

A més, van destacar la «diversitat de les nou propostes» per part de les companyies, les quals van mostrar una «gran actitud» a l'adaptar-se tan bé als espais que els pertocaven, els quals presentaven la seva «dificultat».

Un públic entregat

Per altra banda, també van ressaltar la resposta oferida pel públic, el qual va omplir pràcticament tots els espectacles. «Va ser molt interessant veure les diverses feines i el bon nivell de creació que hi ha a Balears», assenyala el director de Pedra Viva, Joan Taltavull.

Abans de donar a conèixer el guanyador, la jornada de dissabte va servir com a formació i per donar a conèixer als artistes de les companyies que han fet possible el festival.

Instant d’una de les representacions portada a terme durant el festival a Ciutadella. | Josep Bagur

Primer, els membres del jurat professional van dur a terme un coloqui en què van explicar l’experiència viscuda, compartint suggeriments i dubtes entre els assistents.

Guillem Albà va dirigir uns tallers on músics, ballarins i actors van poder adquirir més coneixements sobre el significat de la presència escènica. És a dir, com captar i mantenir l’atenció del públic.

Després, el capvespre, d’un descans perquè el jurat deliberés el premi, es van realitzar unes mentories. D’aquesta forma, cada companyia es va acomiadar rebent un feedback sobre els aspectes que van resoldre bé i aquells en els que haurien d’implementar alguna millora.