Quimera és un espectacle de dansa contemporània creat per la companyia Art en Moviment. I aquesta representació encetà el setembre, el tercer mes del Festival Fosquets de Lithica, un programa estival que ofereix un ventall divers de disciplines artístiques i que en aquesta ocasió corresponia a la dansa. La performance es dugué a terme a un lloc alternatiu a l’habitual de l’Amfiteatre perquè el programa celebrava el Dia del Laberint, com ho fa cada any. Per tant l’actuació fou al racó escènic d’aquest indret, que es quedà petit per la bona resposta de públic, alhora que va ser la cloenda de la jornada de portes obertes on els visitants podien recórrer tots els entorns del màgic periple de les Pedreres. També hi hagué tallers de marès en família i l’actuació teatral d’Ariadna en el Laberint.

Quimera començà amb la cançó «Qualsevol dia pot sortir el sol», de Jaume Sisa, en què la ballarina Rosa Ribes Marquès expressà els primers compassos dansaires, mentre que Doryan Suárez (la coreògrafa de l’esdeveniment) es mostrava atenta i preparada dalt de la porta d’entrada del Laberint. Va ser en la següent escenografia que també s’hi afegí Aurora Gracient, (la directora) per donar pas al desenvolupament complet de l’espectacle, el qual es va manejar amb una variació selecte de músiques de diferents estils i gèneres, com peces de chill out, el pop-urbà alternatiu, les melodies més clàssiques o també la música d’intriga o suspens, que portava a moviments més ràpids i rítmics. La música lenta obligava, naturalment, a una performance pausada i al ritme de la sonoritat. Les tres protagonistes de la nit van oferir passatges dansaires sincronitzats, individualitats exclusives, alhora que també actuacions interactives grupals que deixaren una plasticitat molt ben valorada pel públic. Algunes representacions van comptar amb fanalets que complementaven molt bé la performance. El racó escènic del Laberint resultà dimensionant perquè, a més dels moviments artístics de les tres dansaires, les seues ombres es projectaven en les parets de marès. Tot plegat donava una vistositat magnífica al conjunt performàtic, talment l’expressió d’una quimera per als ulls dels assistents. L’espectacle també tingué algunes peces amb danses tangibles, on els contactes dels cossos de les tres ballarines dibuixaren figures precioses al compàs de la música de torn. Quimera i la companyia Art en Moviment van tancar la funció amb una darrera actuació on els fanalets encesos van crear la bellesa lumínica de la nit, quan tot l’espai quedà completament a les fosques i sols la música, la dansa i els fanals estamparen una excelsa imatge representativa. Un final preciós a un espectacle ben treballat que es desplegà de forma continuada, sense cap interrupció i que s’allargà uns quaranta-cinc minuts. Un punt final rodó al Dia del Laberint i de portes obertes. L’espectacle de dissabte obria el mes de setembre però també indicà que els Festival Fosquets de Lithica arriba al seu final. La darrera actuació serà la de Guillem Soldevila, el proper diumenge dia 10 a les 20.30 hores. El cantautor ciutadellenc presentarà a Lithica Intimari, el seu darrer treball discogràfic.