Sexóloga, médica, ginecóloga y escritora, son las palabras que definen a Myriam Ribes, la autora de «Retales de nuestra vida». Es una novela romántica, erótica y divulgativa, con una historia de amor vibrante y musical, inspirada en las canciones de El Último de la Fila».

¿Qué le lleva a escribir la que es su primera novela?

—Fue algo inevitable, una pasión que descubrí después de publicar dos libros de divulgación y autoayuda en 2021 y 2022, titulados «Recupera tu deseo en 7 pasos», y «Respira». Durante las pasadas navidades decidí ser alumna del Máster de Escritura de José de la Rosa y para aprobarlo hay que escribir una novela. Se puede decir que «Retales de nuestra vida» es mi trabajo de fin de este máster.

¿Cuál fue el desafío más grande al que se enfrentó al escribirla?

—Fue el miedo a no gustar, el síndrome de la impostora y otros obstáculos como la falta de tiempo. Pero escribir «Retales de nuestra vida» ha sido como una terapia, porque tras la primera palabra me di cuenta de que, aunque sigo teniendo pavor, no puedo evitar escribir. Pero tengo la suerte de tener las personas más maravillosas del mundo a mi lado, que me han ido animando cada segundo del proceso. De hecho, me animaron a escribir antes de que yo supiera que esto era lo mío. Sin ellas, no habría podido lanzarme.

¿Cuál es su objetivo?

—Entretener, llenar de amor y enseñar. «Retales nuestra vida» es una novela romántica divulgativa, hay momentos de amor y erotismo, enseña tips de salud y además es musical, ya que está inspirada en las canciones de El Último de la Fila.

¿De qué manera está presente Menorca en la trama?

—Menorca está muy presente y se reconoce en la historia, especialmente para quienes la aman. La acción de la novela transcurre en el hospital insular y la casa costera de Mariona. Otros lugares de la Isla se irán explorando en los siguientes libros de la saga.

¿Otros libros?

—Sí, estoy trabajando en varias novelas más, que continuarán con la historia, y darán pie a futuras vivencias así como el descubrimiento de nuevos lugares representativos de Menorca.

¿Qué hay de realidad o vivencias propias en esta obra?

—Es todo ficción. Totalmente. Los personajes y sus historias han salido solo de mi imaginación. Es inevitable y lógico que mi forma de ser y mis expresiones puedan transmitirse un poco a ellos, sobre todo porque es un relato en primera persona. Aunque mi experiencia en el hospital me ha proporcionado la documentación necesaria para ambientar la novela en un entorno médico e insular.

¿Se ha inspirado en algún libro, cuadro, canción...?

—La inspiración surgió al escuchar, en la radio del coche, la canción «Como un burro amarrado a la puerta del baile», de El Último de la Fila, que dio origen a uno de los personajes. Luego, trabajé con esa música como fondo, llegando a ser una parte fundamental del relato.

¿Cómo se aproxima el lector a los personajes?

—La novela está contada en primera persona, alternando entre los dos protagonistas en capítulos impares y pares. Esto permite al lector entender fácilmente cuáles son sus pensamientos y sentimientos.

¿Qué es «Retales de nuestra vida»?

—Esta obra forma parte de una saga de novelas románticas divulgativas que explorarán las historias de la familia Muscat sobre salud y sexualidad, ambientada en una isla mediterránea, similar a la isla de Menorca.