L’ambaixador delegat permanent d’Espanya a la Unesco, José Manuel Rodríguez Uribes, va expressar ahir, durant una visita al jaciment arqueològic de Torralba d’en Salort, la seva confiança en què la Menorca Talaiòtica serà declarada Patrimoni Mundial en el 45è Comitè de la Unesco que es celebrarà els dies 18 i 19 d’aquest mes a Riad, a Aràbia Saudita. «La Menorca Talaiòtica és una candidatura molt potent, crec que a la Unesco hi ha un consens claríssim», va subratllar.

José Manuel Rodríguez Uribes va assenyalar que la candidatura era un treball de molts anys de Menorca, Balears i del conjunt d’Espanya i que a Riad es presentarà una candidatura «molt potent», que serà el cinquanta reconeixement del país pràcticament en el cinquantè aniversari de la Convenció de Patrimoni Mundial, essent el tercer país del món, després d’Itàlia i la Xina, amb més reconeixements. «Que ara sigui Menorca, la cultura talaiòtica, que efectivament té una dimensió integral des del punt de vista cultural i històric, és un orgull per a tots nosaltres. Estarem junts amb el Govern i el Consell i de tornada durem un gran reconeixement per a l’Illa, que se’l mereix sense cap dubte. S’ha fet tota la feina, però hi anirem per estar molt atents i per donar la darrera empenta. Crec que hi ha un consens a la Unesco claríssim, la feina de tants d’anys al final dona els seus fruits i em sembla que és una realitat objectiva el valor que té la candidatura de la Menorca Talaiòtica, per tant jo crec que no hi ha d’haver cap dubte», va assegurar.

Optimisme

La presidenta del Govern balear, Margalida Prohens, també va mostrar el seu optimisme sobre el final de l’expedient de la Menorca Talaiòtica al 45è Comitè de la Unesco a Riad, perquè després d’un llarg camí es declari com a Patrimoni Mundial. Va recordar que han passat més de deu anys de l’inici de l’expedient fruit del consens polític a Menorca i a Balears, a més d’un gran consens social, amb el treball i l’esforç de moltes persones i diferents representants polítics per aconseguir aquesta declaració. «És important donar a conèixer i posar en valor aquest patrimoni mundial, amb 280 jaciments arreu de l’Illa, que esperam que la pròxima vegada que vinguem de Riad ja tinguem aquest reconeixement de la Unesco. S’ha fet un expedient molt complet i esperam que, amb l’informe favorable d’Icomos, la decisió del Comitè de la Unesco sigui favorable», va assegurar.

Recursos

El president del Consell insular, Dolfo Vilafranca, va recalcar que l’expedient de la Menorca Talaiòtica es remuntava a 2009 amb la proposta de l’IME, que s’ha tramitat en diversos governs insulars de colors polítics diferents, qualificant-lo de projecte de tota Menorca, no d’un partit en concret. «A nosaltres ens ha tocat anar a Riad segurament a recollir la distinció, encara que fins que no estigui escrit no es pot dir que estigui fet, però amb tots els informes favorables seria una cosa molt anòmala que no passés», va afirmar. En aquest sentit, Vilafranca va subratllar que la distinció serà el punt de partida d’una gestió que s’haurà de fer de tots els monuments, «el Consell és molt conscient, es va constituir l’Agència Menorca Talaiòtica i haurem de posar més recursos a la mateixa per investigació i excavació i també per la gestió de les visites», va concloure.