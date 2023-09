Unes quatre-centes persones van gaudir el dissabte passat del primer concert de la cantant Anna Ferrer i el pianista Marco Mezquida celebrat a la terrassa des Claustre, a Maó, en una nit que va resultar ser molt emotiva tant per la combinació musical de dos artistes de gran qualitat com per la interpretació d’un repertori caracteritzat per la presència de temes del cançoner popular menorquí, entre altres.

La proposta artística impulsada per Es Claustre amb motiu de la celebració del seu 15è aniversari dins el panorama musical de l’Illa no va decebre en absolut als seguidors de Marco Mezquida i Anna Ferrer, dos dels músics menorquins amb major projecció fora de Menorca. L’expectació creada per la primera aliança musical dels dos intèrprets maonesos va obligar els organitzadors a promoure un segon concert, que va tenir lloc ahir vespre també amb les entrades exhaurides i l’aforament complet. Una doble cita musical inèdita en la trajectòria de dos músics que, tot i tenir algunes afinitats, mai havien tingut l’ocasió d’actuar junts davant el públic mostrant conjuntament el seu virtuosisme i l’excel·lència interpretativa, a la que ja ens tenen acostumats un al piano i l’altra amb la veu. Mezquida va demostrar una vegada més la seva tècnica musical amb el domini del piano que l’ha duit a oferir concerts en nombroses ciutats i països arreu del món, mentre que Ferrer va lluir amb una veu caracteritzada per la seva dolçor i perfecta modulació. El nombrós públic que els dos vespres va omplir l’aforament de la terrassa des Claustre va poder comprovar en directe la complicitat dels dos artistes al llarg de la vetllada, que aquest cap de setmana han posat música i també veu a algunes cançons que mai havien interpretat sobre l’escenari. El repertori d’aquesta aliança musical va incorporar cançons com «Toca timbal», «Regina», «Pensando en ti», «Són teus ullets», «L’amo de Son Carabassa», «Fandango menorquí», «Na Cecília», «Suite infantil», «Pregària marinera», «Ciudad de «Mahón», «Jaleo» i «Glosa a Menorca» que van posar la màgia necessària en una nit molt especial per als seguidors incondicionals de Mezquida i Ferrer i per al públic en general que va voler endinsar-se en un concert que va resultar molt emotiu.