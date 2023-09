Tras los eventos de primavera y verano en relación a la muestra «Después del Mediterráneo» y las esculturas exteriores en la Illa del Rei, las actividades de Hauser & Wirth este otoño girarán alrededor de la exposición estrella de la temporada, «Come In From An Endless Place», de la artista norteamericana Christina Quarles. Un programa que incluye además actividades para familias y colegios y que cuenta con la colaboración de entidades y artistas locales.

Entre los eventos estrella figura, el 24 de septiembre (12.15 horas, el espectáculo de danza «Fractura». Las bailarinas Sara Calero y Lucía Campillo interpretarán la pieza de nueva creación inspirada en temas como la fragmentación y la representación a partir de la exposición de Quarles. La actuación de corte aflamencado incorpora música de la cantante menorquina Anna Ferrer y la compositora francesa Colleen. El acto irá seguido de una charla con las bailarinas y el artista, comisario e investigador Pedro G. Romero. El 8 de octubre (12.15 horas) tendrá lugar la proyección de «Orlando» en una cita que incluye una conversación con la poeta menorquina Carme Cloquells. La película está basada en la novela de Virginia Woolf con el mismo título y protagonizada por Tilda Swinton. También forma parte del programa «Pink room», una performance a cargo del artista multidisciplinar local Daniel Amorós que tendrá lugar el 22 de octubre (12.15 horas). Por otra parte, Hauser & Wirth participará en octubre en The Big Draw Festival: Drawing With Senses y el 29 de ese mes acogerá la fiesta de clausura. Como complemento, habrá visitas guiadas los domingos (11.15 horas) a la exposición de Quarles, talleres creativos los sábados (11.15 horas) y conciertos vermut el próximo domingo y el 1 y el 15 de octubre (12.30 horas).